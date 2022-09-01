В центре Тюмени произошло ДТП: легковушка вылетела на троуар, пострадали два человека

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что в результате нарушения правил очередности проезда столкнулись два легковых автомобиля. От удара одну из машин отбросило на тротуар с пешеходами.
В результате аварии пострадал пешеход и 10-летняя пассажирка одной из машин. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в августе на автодорогах было зарегистрировано около 70 аварий, в которых пострадали более 70 детей. Большая часть ДТП произошла по вине взрослых водителей.