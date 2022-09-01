В РФ с 1 сентября изменились правила оплаты услуг ЖКХ и техосмотра авто

Как передает iz.ru, согласно новым правилам, список обязательных проверок транспортных средств урезан с 82 до 55 пунктов. То есть автомобиль или грузовик не будут проверять на повреждения тормозных трубок, уровень шума двигателя, состояние рассеивателей фар и фонарей, работу стеклоомывателей, штатного противоугонного устройства, наличие аптечки, огнетушителя и так далее.