nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В РФ с 1 сентября изменились правила оплаты услуг ЖКХ и техосмотра авто

1 сентября 09:37
Фото: pixabay.com
В России 1 сентября вступают в силу упрощенные правила технического осмотра (ТО) легковых автомобилей и новые правила оплаты части коммунальных услуг.

Как передает iz.ru, согласно новым правилам, список обязательных проверок транспортных средств урезан с 82 до 55 пунктов. То есть автомобиль или грузовик не будут проверять на повреждения тормозных трубок, уровень шума двигателя, состояние рассеивателей фар и фонарей, работу стеклоомывателей, штатного противоугонного устройства, наличие аптечки, огнетушителя и так далее.

Также с 1 сентября размеры тарифов ЖКХ на содержание общего имущества будут изменяться по истечении каждого года. При этом сравниваться будут суммы, уплаченные по нормативам, с данными общедомовых счетчиков.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25