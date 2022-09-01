В РЭО сообщили о полном запрете пластиковой посуды на Кубани и в Крыму

Генеральный директор ППК «РЭО «Денис Буцаев отметил, что миллионы путешественников, ежегодно отправляющихся в Крым, на Кубань и на Байкал, оставляют после себя огромное количество мусора. При этом экопросветительская работа с туристами не так эффективна, как с местными. Люди не особо стремятся защищать природу там, где они не живут, а появляются, возможно, один раз в жизни, пишет iz.ru.