В РЭО сообщили о полном запрете пластиковой посуды на Кубани и в Крыму

Генеральный директор ППК «РЭО «Денис Буцаев отметил, что миллионы путешественников, ежегодно отправляющихся в Крым, на Кубань и на Байкал, оставляют после себя огромное количество мусора. При этом экопросветительская работа с туристами не так эффективна, как с местными. Люди не особо стремятся защищать природу там, где они не живут, а появляются, возможно, один раз в жизни, пишет iz.ru.
Буцаев считает, что именно туристические регионы целесообразно сделать пилотными для проверки проекта запрета на пластиковую посуду. Успешный опыт будет затем транслироваться на все субъекты Российской Федерации.
Отмечается, что ограничение будет действовать не только в отношении пластиковой посуды. Речь также идет о пластиковых пакетах, сумках и упаковке. Альтернативой могут стать изделия из бумаги и дерева. Аналогичные меры планируется реализовать в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Группа депутатов уже направила соответствующий законопроект в Госдуму.
По словам Буцаева, ограничения будут вводиться только после создания инфраструктуры, необходимой для производства экологичных продуктов, способных заместить пластик. Зарубежный опыт показывает, что этот период занимает примерно два года.
Специалисты Минпромторга отметили, что пилотный проект по запрету пластика покажет готовность к таким мерам не только бизнеса, но и граждан. Также сообщается, что разработчики нормативных актов учтут мнения всех заинтересованных отраслей и экспертов.