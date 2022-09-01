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В первый день осени в Тюмени ожидается теплая и пасмурная погода

1 сентября 01:02
Фото: 1Mi
В первый день осени в Тюмени ожидается тёплая и пасмурная погода, сообщает Гисметео.

Температура воздуха составит + 20 градусов, скорость ветра снизится до 2-3 метров в секунду. Влажность около 70%. Атмосферное давление будет ниже нормы, осадков в областной столице не ожидается.

В пятницу жаркая погода вернётся в Тюмень во второй половине дня. Температура воздуха повысится до + 27. Погода в городе будет ясной, осадки возможны только рано утром. Вечером возможно усиление ветра до 4-8 метров в секунду.

Западный ветер понизит температуру в городе 3 сентября до + 18. Большую часть дня в Тюмени будет малооблачная погода, осадков не ожидается. Скорость ветра составит 3-6 метров в секунду.

Синоптики не ожидают в Тюмени тёплой погоды к концу недели, температура воздуха в областной столице будет снижаться.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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