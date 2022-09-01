В первый день осени в Тюмени ожидается теплая и пасмурная погода

Температура воздуха составит + 20 градусов, скорость ветра снизится до 2-3 метров в секунду. Влажность около 70%. Атмосферное давление будет ниже нормы, осадков в областной столице не ожидается.
В пятницу жаркая погода вернётся в Тюмень во второй половине дня. Температура воздуха повысится до + 27. Погода в городе будет ясной, осадки возможны только рано утром. Вечером возможно усиление ветра до 4-8 метров в секунду.
Западный ветер понизит температуру в городе 3 сентября до + 18. Большую часть дня в Тюмени будет малооблачная погода, осадков не ожидается. Скорость ветра составит 3-6 метров в секунду.
Синоптики не ожидают в Тюмени тёплой погоды к концу недели, температура воздуха в областной столице будет снижаться.