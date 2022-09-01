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Тюменцы могут проверить себя на цифровую грамотность с уникальным чат-ботом

1 сентября 12:01
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
В Тюменской области создали уникальный чат-бот в телеграме, с помощью которого можно проверить свою цифровую грамотность и основательно подготовиться к «ИТ-диктанту». Всероссийская акция по информационным технологиям пройдет 13 сентября, сообщает департамент информатизации региона.

Первый «ИТ-диктант» был проведен пять лет назад. Вдохновителем и разработчиком проекта стал департамент информатизации Тюменской области. В этом году акция проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования и федеральной сети «Точек кипения». Также к числу организаторов цифрового диктанта уже присоединилось свыше 100 организаций по всей стране.

Что может чат-бот?

Сервис создан для тренировки участников в прохождении ИТ-диктанта: система предложит 5 случайных вопросов и варианты ответа. По итогам пользователь увидит количество баллов и правильные ответы. Количество прохождений не ограничено. С помощью бота можно также посмотреть вопросы диктанта 2021 года и получить специальный стикерпак.

Расширить свой кругозор и подтянуть цифровые знания поможет проект «ИТ-среда». На официальном сайте акции доступны все выпуски с экспертами в сфере цифровых технологий. Из них можно узнать больше о способах защиты от кибератак, о работе белых хакеров, о возможностях нейросетей и т. д.

Стоит напомнить, что Тюменская область в рамках дорожной карты «Нейротех», входящей в состав регионального проекта «Цифровые технологии», реализует комплексный подход по развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В том числе в регионе уделяется большое внимание подготовке кадров в этой сфере, внедряются системы на базе искусственного интеллекта. Два года назад в регионе была запущена информационная система «Диалоговая нейросетевая система» («Виртуальный консультант 72»), которая вошла в базу знаний о применениях искусственного интеллекта (ИИ) на сайте ICT.Moscow.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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