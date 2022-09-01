Тюменцы могут проверить себя на цифровую грамотность с уникальным чат-ботом

Стоит напомнить, что Тюменская область в рамках дорожной карты «Нейротех», входящей в состав регионального проекта «Цифровые технологии», реализует комплексный подход по развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В том числе в регионе уделяется большое внимание подготовке кадров в этой сфере, внедряются системы на базе искусственного интеллекта. Два года назад в регионе была запущена информационная система «Диалоговая нейросетевая система» («Виртуальный консультант 72»), которая вошла в базу знаний о применениях искусственного интеллекта (ИИ) на сайте ICT.Moscow.