Тюменцы могут проверить себя на цифровую грамотность с уникальным чат-ботом

Первый «ИТ-диктант» был проведен пять лет назад. Вдохновителем и разработчиком проекта стал департамент информатизации Тюменской области. В этом году акция проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования и федеральной сети «Точек кипения». Также к числу организаторов цифрового диктанта уже присоединилось свыше 100 организаций по всей стране.
Что может чат-бот?
Сервис создан для тренировки участников в прохождении ИТ-диктанта: система предложит 5 случайных вопросов и варианты ответа. По итогам пользователь увидит количество баллов и правильные ответы. Количество прохождений не ограничено. С помощью бота можно также посмотреть вопросы диктанта 2021 года и получить специальный стикерпак.
Расширить свой кругозор и подтянуть цифровые знания поможет проект «ИТ-среда». На официальном сайте акции доступны все выпуски с экспертами в сфере цифровых технологий. Из них можно узнать больше о способах защиты от кибератак, о работе белых хакеров, о возможностях нейросетей и т. д.
Стоит напомнить, что Тюменская область в рамках дорожной карты «Нейротех», входящей в состав регионального проекта «Цифровые технологии», реализует комплексный подход по развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В том числе в регионе уделяется большое внимание подготовке кадров в этой сфере, внедряются системы на базе искусственного интеллекта. Два года назад в регионе была запущена информационная система «Диалоговая нейросетевая система» («Виртуальный консультант 72»), которая вошла в базу знаний о применениях искусственного интеллекта (ИИ) на сайте ICT.Moscow.