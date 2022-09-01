Тюменские студенты стали в два раза чаще брать образовательные кредиты

В июле 2022 года Сбер расширил возможности подачи заявки на образовательный кредит с господдержкой по ставке 3% годовых. Теперь оформить кредит можно не только в офисе банка, но и прямо в учебном заведении — у мобильного менеджера Сбера. Оставить заявку на консультацию можно на сайте банка. В ближайшее время менеджер Сбера перезвонит, чтобы выбрать удобное время и место встречи. Сотрудник приедет в назначенное время, ответит на вопросы по условиям кредита и поможет подать заявку. Сервис бесплатный и предоставляется всем клиентам Сбера в 247 городах России.