Тюменец на Renault Duster снес фонарный столб на улице Республики

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Водитель, управлявший Renault Duster, был трезв.
Ущерб причинен лишь осветительному прибору, который из-за удара надломился, и тротуару — там растрескалась плитка.
«Куда торопился по пустой дороге? Так и лежит, проезжала сейчас там. Еще и за фонарный столб придется заплатить муниципалитету. Демонтаж — монтаж, а это все дорого стоит», прокомментировали тюменцы ДТП в соцсетях.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром на улице Рабочей насмерть сбили пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.