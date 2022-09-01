Тюменец на Renault Duster снес фонарный столб на улице Республики

«Куда торопился по пустой дороге? Так и лежит, проезжала сейчас там. Еще и за фонарный столб придется заплатить муниципалитету. Демонтаж — монтаж, а это все дорого стоит», прокомментировали тюменцы ДТП в соцсетях.