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Тюменец на Renault Duster снес фонарный столб на улице Республики

1 сентября 04:54
Фото: 1Mi
Необычная авария произошла сегодня утром в Тюмени на улице Республики в районе набережной. На практически пустой автодороге водитель автомобиля Renault Duster влетел в столб освещения. От удара иномарку отбросило и она перевернулась на бок.

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Водитель, управлявший Renault Duster, был трезв.

Ущерб причинен лишь осветительному прибору, который из-за удара надломился, и тротуару — там растрескалась плитка.

«Куда торопился по пустой дороге? Так и лежит, проезжала сейчас там. Еще и за фонарный столб придется заплатить муниципалитету. Демонтаж — монтаж, а это все дорого стоит», прокомментировали тюменцы ДТП в соцсетях.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня утром на улице Рабочей насмерть сбили пешехода. Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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