Тюменец может отправиться в тюрьму за сломанный нос

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый тюменец. В день преступления между ним и пострадавшим произошел серьезный конфликт. Мужчины оскорбляли друг друга, после чего обвиняемый нанес несколько ударов по лицу пострадавшего, сломав ему нос.