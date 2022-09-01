Тюменец может отправиться в тюрьму за сломанный нос

Медики рассказали, что к ним поступил мужчина с перелом носа. Оказалось, что травму он получил во время конфликта с 28-летним мужчиной.
Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый тюменец. В день преступления между ним и пострадавшим произошел серьезный конфликт. Мужчины оскорбляли друг друга, после чего обвиняемый нанес несколько ударов по лицу пострадавшего, сломав ему нос.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемому грозит лишение свободы сроком на 3 года.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени задержали мужчину, который приставал к ребенку в торговом центре.