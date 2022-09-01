nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменец может отправиться в тюрьму за сломанный нос

1 сентября 03:12
Фото: 1Mi
В Тюмени задержали местного жителя, который подозревается в причинении вреда здоровью. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, информация о преступлении поступила из одной из больниц города.
Сюжет
Тюмень

Медики рассказали, что к ним поступил мужчина с перелом носа. Оказалось, что травму он получил во время конфликта с 28-летним мужчиной.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый тюменец. В день преступления между ним и пострадавшим произошел серьезный конфликт. Мужчины оскорбляли друг друга, после чего обвиняемый нанес несколько ударов по лицу пострадавшего, сломав ему нос.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемому грозит лишение свободы сроком на 3 года.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени задержали мужчину, который приставал к ребенку в торговом центре.

Материалы по теме
Итоги дня: Дзержинскому сломали нос, похищение 6-летнего ребенка, новые детские садыВ Тюмени мужчина жестоко избил 24-летнюю жену: сломанный нос, гематомы и ушибыСуд отправил в СИЗО мужчину, ударившего ножом в грудь знакомую
#Новости#Побои#Суда#Тюмень#Уголовное дело#Россия#Тюменская область#Перелом#Ранее судимый#Суд#Мелиса Учунджю#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25