Шеф-повар Крюков перечислил виды круп, в которых чаще всего заводятся насекомые

Как сообщает NEWS.ru, собеседник издания рассказал, что при нарушении условий хранения мошки могут завестись в рисе примерно за месяц, и такой продукт не получится спасти – его придется выбросить.
Крюков отметил, что промывать испорченную крупу нет смысла, так как мелкие личинки не удастся уничтожить, они все равно будут бегать и их крайне сложно убить. Специалист призывает выкидывать крупы, в которых завелись насекомые, так как мошки будут ими питаться и затем превратятся в гусениц.
Шеф-повар заявил, что если на кухне стоит сильная жара, то личинки насекомых в течение 2-3 дней могут поселиться и в муке, если она хранилась поблизости от испорченной крупы.
Он считает, что насекомые могут остаться в крупе из-за ее неправильной обработки. При перемолке зерна в шелухе могут остаться мухи, которые выживут при недостаточном термическом воздействии. Также потребитель сам может ненамеренно пересыпать крупу в негерметичную тару, где ранее уже обитали личинки.