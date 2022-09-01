Шеф-повар Крюков перечислил виды круп, в которых чаще всего заводятся насекомые

Крюков отметил, что промывать испорченную крупу нет смысла, так как мелкие личинки не удастся уничтожить, они все равно будут бегать и их крайне сложно убить. Специалист призывает выкидывать крупы, в которых завелись насекомые, так как мошки будут ими питаться и затем превратятся в гусениц.