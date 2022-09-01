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Шеф-повар Крюков перечислил виды круп, в которых чаще всего заводятся насекомые

1 сентября 06:40
Фото: pxhere.com
Чаще всего личинки насекомых можно обнаружить в рисе, а не в других крупах. Таким наблюдением с NEWS.ru поделился шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков. Эксперт также назвал другие крупы, попавшие в группу риска: гречиха, манка и пшенка.

Как сообщает NEWS.ru, собеседник издания рассказал, что при нарушении условий хранения мошки могут завестись в рисе примерно за месяц, и такой продукт не получится спасти – его придется выбросить.

Крюков отметил, что промывать испорченную крупу нет смысла, так как мелкие личинки не удастся уничтожить, они все равно будут бегать и их крайне сложно убить. Специалист призывает выкидывать крупы, в которых завелись насекомые, так как мошки будут ими питаться и затем превратятся в гусениц.

Шеф-повар заявил, что если на кухне стоит сильная жара, то личинки насекомых в течение 2-3 дней могут поселиться и в муке, если она хранилась поблизости от испорченной крупы.

Он считает, что насекомые могут остаться в крупе из-за ее неправильной обработки. При перемолке зерна в шелухе могут остаться мухи, которые выживут при недостаточном термическом воздействии. Также потребитель сам может ненамеренно пересыпать крупу в негерметичную тару, где ранее уже обитали личинки.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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