Самые богатые директора тюменских школ и их не самые лучшие учебные заведения

«Во времена советского союза школы так выглядели, эту видимо с тех пор и не ремонтировали. Учителя постоянно просят у родителей принести на общие нужды деньги или тетради, бумагу, мыло и прочее. Складывается ощущение, что это одна из самых бедных школ. Либо из бюджета им деньги не дают, либо директор все себе забирает», рассказывает мама одной из учениц учебного заведения.