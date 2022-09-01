Самые богатые директора тюменских школ и их не самые лучшие учебные заведения

В прошлом году первое место в списке самых богатых директоров тюменских школ занимала Оксана Фокина — руководитель школы № 65.
Но по данным 2022 года, заметно, что ее заработок сильно упал. Если в прошлом году она отчиталась о прибыли в 5,6 миллиона рублей, то в этом она получила средний «директорский» доход в 2,1 миллиона рублей.
Однако Фокина может вновь занять лидирующую позицию в следующем году. Источник «Нашего города» сообщает, что директриса может возглавить школу № 56, которая сейчас строится в микрорайоне Ново-Патрушево и будет рассчитана на 1200 мест.
Напомним, что сейчас у 65-й школы уже два филиала, здесь в этом году будет обучаться 8,2 тысячи детей. Родители жалуются, что в классы набирают по 38 человек. Школа занимает 2 место в городе по количеству учеников.
Бронзу в списке самых богатых директоров городских школ забирает Елена Лабовская, директор лицея № 81. Ее доход составляет 6,9 миллиона рублей. А в собственности у ее супруга имеется Mazda CX 5, Toyota Camry и автомобиль УАЗ. При том муж Лабовской зарабатывает в год чуть больше 500 тысяч рублей.
Но школа, которой руководит женщина, не может похвастаться ни качеством образования, ни состоянием.
«Во времена советского союза школы так выглядели, эту видимо с тех пор и не ремонтировали. Учителя постоянно просят у родителей принести на общие нужды деньги или тетради, бумагу, мыло и прочее. Складывается ощущение, что это одна из самых бедных школ. Либо из бюджета им деньги не дают, либо директор все себе забирает», рассказывает мама одной из учениц учебного заведения.
Сами школьники здесь жалуются на постоянное давление со стороны учителей и непосильные нагрузки. Также детям регулярно напоминают о том, что их в любой момент могут вышвырнуть из школы, если им что-то не нравится.
Средний балл ЕГЭ в 2021-м году — 59.5 (за один предмет).
Серебро топа самых богатых директоров достается Юрию Карнаухову, руководителю школы № 92, имеющей аж три филиала. Задекларированный доход директора составил 7,6 миллиона рублей.
Стоит отметить, что 4,1 миллиона он заработал за счет продажи имущества. Сейчас у Карнаухова в собственности две квартиры, земельный участок и автомобиль KIA Cerato.
Жена директора за год зарабатывает около 1,1 миллиона рублей.
Но, в самой школе, дела идут не так хорошо. С этого года в 92-й школе будут учиться 8600 детей. Эта школа стала лидером по количеству учеников в городе.
В этом году она приняла 1342 первоклассника. Для этого пришлось организовать 40 первых классов. Так как алфавита на такое количество детей не хватит, каждому классу присваивают номер, вместо буквы.
Родители школьников уже жалуются, что их детям до сих пор не выдали учебники. Школа оправдывает это именно количеством учеников.
Жалобы поступают и на педагогический состав, а точнее на его регулярное обновление и нехватку предметников.
«Дети получают образование в неполном объеме. Нормальной подготовки к ЕГЭ в школе нет. Половину программы дети должны как-то изучить сами, потому что одни учителя постоянно заняты, а другие увольняются», рассказывает выпускница школы № 92.
Средний балл ЕГЭ — 64.23 (за один предмет).
Золото и звание самого богатого директора получает Файзиля Джумко, руководитель школы № 89. Ее годовой доход составил 7,9 миллиона рублей, 6 миллионов она получила за счет продажи имущества. На данный момент женщина владеет квартирой площадью 91,3 квадратного метра, двумя земельными участками и автомобилем Lexus RX300. У Джумко пока нет ни мужа, ни детей.
В прошлом году директриса также попадала в список самых богатых директоров, где занимала третье место. Тогда ее доход составил 3.2 миллиона рублей и она владела четырьмя земельными участками, пятый находился у нее в пользовании. Также за ней числились две квартиры и две доли имущества в двух домах.
Примечательно, что о состоянии именно этой школы больше всего негативных отзывов. Родители и ученики отмечают, что ремонт в учебном заведении не проводился с момента постройки. Школа совсем не оборудована для нужд современного образования.
Также жалуются здесь на питание, учеником доводилось находить в еде насекомых.
Об учителях отзывы тоже не лестные. По словам родителей, их дочерей в школе могут назвать «проститутками» за то, что те пришли не в школьной форме или нанесли макияж.
Средний балл ЕГЭ составил — 65 (за один предмет).
Отметим, что ни одна из школ, которыми руководят самые богатые директора не попала в Топ-10 лучших школ Тюменской области, который "Наш город" составлял ранее.