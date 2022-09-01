«Профессоров увольняют ногами вперед»: тюменский философ о современных университетах

Философ, куратор Центра новой философии и бывший сотрудник Института социально-гуманитарных наук в Тюменском государственном университете Александр Вилейкис поделился с нами, в чем проблемы современного образования и как с ними можно бороться.
Два года назад на платформе «YouTube» вышел видеоролик-лекция с участием Александра Вилейкиса. Основная тема ролика — структура отечественных университетов и ее пробелы.
По словам Александра, главная проблема нашего образования заключается в том, что профессора, которые находятся на постах по 30-40 лет не освобождают места для новых компетентных преподавателей. Подобные проявления геронтократии в структуре образования грозят стагнацией.
Зачастую молодых и «бодрых» специалистов не допускают до руководящих должностей. Чтобы добиться высокого университетского поста, придется пройти через бесконечную цепочку «студент, магистр, молодой кандидат наук». При этом им постоянно напоминают о том, что знаний пока недостаточно.
«Шутка о том, что профессоров и заведующих кафедрой увольняют ногами вперед — уже не шутка», отметил Вилейкис.
Также Александр поднял тему различий региональных учебных заведений от столичных. Первое и основополагающее — в крупном городе у людей есть возможность выбора тех, кто разделяет их идеи, ценности и планы. У студентов в больших городах гораздо больше шансов на создание комфортного образовательного сообщества.
В региональном университете людям приходится сосуществовать с теми, с кем «повезет».
«Даже лучшие представители региональной науки, которые заинтересованы в том, чтобы делать жизнь студентов лучше, практически не имеют этой возможности. Их не научили пониманию того, как должен работать качественный университет», говорил эксперт.
Мы спросили у Александра, изменилось ли его мнение касаемо данных вопросов. Он считает, что проблема современной науки в ее централизованности. Преподавателей региональных университетов учили советской или постсоветской кальке, которая повторяется из раза в раз.
«Что касается иерархии университетских постов, то это главная боль современного образования. Российская академия, за исключением некоторых высших учебных учреждений, устроена так, что она все больше „гасит“ энтузиазм молодых специалистов», поделился мнением куратор Центра новой философии.
На наш вопрос, какой выход он видит из образовавшейся ситуации и есть ли стратегии для новых реформ, Александр ответил, что все, что происходит в сфере образования сейчас, лишь усугубляет имеющиеся проблемы.
Нам стало интересно, какую литературу посоветует Вилейкис для развития нынешнего поколения студентов. Надо признаться, ответ приятно удивил.
Это книга профессора Факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаила Соколова и его соавторов «Как становятся профессорами. Академические карьеры, рынки и власть в пяти странах». Можно сказать, что это подробное исследование, которое развеивает мифы об академической жизни в нашей стране и за рубежом.
На книжном форуме мы нашли отзыв Федора Докучаева, который отзывается о книге неоднозначно.
По его словам, материал начинается ударно — с рассмотрения вопроса о девальвации учёных степеней с социологической точки зрения. Выводы — не самые тривиальные. Автор подходит к вопросу с разных точек зрения, не упуская из виду детали. Соколов не только пишет о современной академической среде, но и дает дельные советы юным карьеристам.
«Есть многочисленные выдержки из интервью и списки источников в конце каждого раздела, что достаточно удобно. Понравилось, что рассматриваются вопросы оплаты труда преподавателей и возможные реформы в сфере науки», считает читатель.
Разумеется, это далеко не все проблемы нашего образования. Никуда не делись нехватка квалифицированных преподавательских кадров, сложности с цифровизацией академической среды, а также вопрос возбуждения интереса студентов к важным проблемам современного общества. Но об этом как-нибудь в следующий раз.