В департаменте здравоохранения Тюменской области и в областном оперативном штабе по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) «Нашему городу» сообщили, что пока рано говорить о переводе на дистанционный формат обучения.
«Решение о ведении удаленного формата обучения будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в Тюменской области», сообщили в оперштабе.
А отдельные классы в школах или группы в ВУЗах и СУЗах могут отправить на карантин лишь в то случае, если 20% учеников заболеют и не смогут посещать занятия.
Напомним, что в 2020 году, в самый «коронавирусный» год, школьников перевели на дистанционный формат обучения с 31 января.
О переводе стало известно лишь за несколько дней, об этом решении оперативный штаб Тюменской области оповестил горожан лишь 28 января.