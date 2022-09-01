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Отправят ли тюменских школьников и студентов на удаленку

1 сентября 12:07
Фото: 1Mi
Родители, школьники и студенты взволновано смотрят на статистику заболеваемости коронавирусом. Как скоро в школах, ВУЗах и СУЗах переведут учеников на дистант? И переведут ли вообще? «Наш город» узнал ответы на эти вопросы.

В департаменте здравоохранения Тюменской области и в областном оперативном штабе по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) «Нашему городу» сообщили, что пока рано говорить о переводе на дистанционный формат обучения.

«Решение о ведении удаленного формата обучения будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в Тюменской области», сообщили в оперштабе.

А отдельные классы в школах или группы в ВУЗах и СУЗах могут отправить на карантин лишь в то случае, если 20% учеников заболеют и не смогут посещать занятия.

Напомним, что в 2020 году, в самый «коронавирусный» год, школьников перевели на дистанционный формат обучения с 31 января.

О переводе стало известно лишь за несколько дней, об этом решении оперативный штаб Тюменской области оповестил горожан лишь 28 января.

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