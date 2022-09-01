На ВЭФ эксперты обсудят новые формы взаимодействия науки и общества

Познавательный туризм и научное волонтерство помогут привлечь талантливую молодежь и молодых ученых в научную деятельность и решить социальные задачи для региона и страны в целом. В ходе сессии пройдет обсуждение того, как создать в регионе центр притяжения научно-популярного туризма и научного волонтерства. Модератором дискуссии выступит исполняющий обязанности руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков, передает vostokmedia.com.