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На ВЭФ эксперты обсудят новые формы взаимодействия науки и общества

1 сентября 13:39
В рамках деловой программы VII Восточного экономического форума (ВЭФ) 8 сентября пройдет сессия «Новые формы взаимодействия науки и общества». Мероприятие посвящено научно-популярному туризму и научному волонтерству в России в рамках развития инициатив программы «Десятилетие науки и технологий».

Познавательный туризм и научное волонтерство помогут привлечь талантливую молодежь и молодых ученых в научную деятельность и решить социальные задачи для региона и страны в целом. В ходе сессии пройдет обсуждение того, как создать в регионе центр притяжения научно-популярного туризма и научного волонтерства. Модератором дискуссии выступит исполняющий обязанности руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков, передает vostokmedia.com.

Познавательный туризм является перспективным инструментом увеличения туристического потока на Дальний Восток. Создание возможностей для гражданского волонтерства будет вовлекать молодых ребят в научную работу, повышая тем самым научно-технологический потенциал России в следующие 10 лет.

Заместитель гендиректора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов отметил, что на форме участники могут на мастер-классах обмениваться опытом, учиться друг у друга в процессе общения, а не просто демонстрировать результаты своих работ.

«Это лучший способ вовлечения в науку. Сейчас Россия присоединяется к глобальному тренду, когда научное волонтерство становится более организованным видом деятельности», - сказал Фурсов.

Никита Марченков, в свою очередь, отметил, что молодые ученые сегодня готовы решать реальные задачи, стоящие перед страной и обществом.

Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 90 деловых мероприятий.

Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. Холдинг 1MI - официальный информационный партнер форума.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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