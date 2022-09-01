На ВЭФ эксперты обсудят новые формы взаимодействия науки и общества

Познавательный туризм и научное волонтерство помогут привлечь талантливую молодежь и молодых ученых в научную деятельность и решить социальные задачи для региона и страны в целом. В ходе сессии пройдет обсуждение того, как создать в регионе центр притяжения научно-популярного туризма и научного волонтерства. Модератором дискуссии выступит исполняющий обязанности руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков, передает vostokmedia.com.
Познавательный туризм является перспективным инструментом увеличения туристического потока на Дальний Восток. Создание возможностей для гражданского волонтерства будет вовлекать молодых ребят в научную работу, повышая тем самым научно-технологический потенциал России в следующие 10 лет.
Заместитель гендиректора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов отметил, что на форме участники могут на мастер-классах обмениваться опытом, учиться друг у друга в процессе общения, а не просто демонстрировать результаты своих работ.
«Это лучший способ вовлечения в науку. Сейчас Россия присоединяется к глобальному тренду, когда научное волонтерство становится более организованным видом деятельности», - сказал Фурсов.
Никита Марченков, в свою очередь, отметил, что молодые ученые сегодня готовы решать реальные задачи, стоящие перед страной и обществом.
Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 90 деловых мероприятий.
Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. Холдинг 1MI - официальный информационный партнер форума.