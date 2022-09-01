На Старом Тобольском тракте из-за короткого замыкания проводки загорелось здание

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в Тюмени на улице Береговой произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат дома мужчину, потерявшего сознание. Огнеборцы вынесли его на свежий воздух о казали первую помощь. Сейчас с ним все в порядке.