На Старом Тобольском тракте из-за короткого замыкания проводки загорелось здание

Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 200 квадратных метров. Из-за опасности взрыва пожару был присвоен повышенный ранг опасности. С места ЧП были эвакуированы два баллона с газом и кислородом.
В результате пожара никто не постарадл. По предварительной версии, возгорание началось из-за короткого замыкания электрической проводки.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в Тюмени на улице Береговой произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат дома мужчину, потерявшего сознание. Огнеборцы вынесли его на свежий воздух о казали первую помощь. Сейчас с ним все в порядке.