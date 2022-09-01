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На Старом Тобольском тракте из-за короткого замыкания проводки загорелось здание

1 сентября 06:10
Фото: 1Mi
Серьезный пожар произошел на этой неделе на десятом километре Старого Тобольского тракта. Там загорелось нежилое двухэтажное здание. На борьбу с пожаром были направлены шесть единиц техники и двадцать человек личного состава.

Общая площадь территории, охваченной огнем, составила 200 квадратных метров. Из-за опасности взрыва пожару был присвоен повышенный ранг опасности. С места ЧП были эвакуированы два баллона с газом и кислородом.

В результате пожара никто не постарадл. По предварительной версии, возгорание началось из-за короткого замыкания электрической проводки.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в Тюмени на улице Береговой произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат дома мужчину, потерявшего сознание. Огнеборцы вынесли его на свежий воздух о казали первую помощь. Сейчас с ним все в порядке.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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