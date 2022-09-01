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Многие тюменцы не смогли получить утром скидку при оплате проезда в автобусе

1 сентября 07:41
Фото: 1Mi
В Тюменской области пообещали, что с 1 сентября что стоимость оплаты проезда картой «Мир» снизится на 7 рублей. Однако сегодня утром тюменцев ожидал неприятный сюрприз: многие расплатившиеся картой «Мир» в городских автобусах не получили обещанной скидки.
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Тюмень

Напомним, накануне Уральское отделение Центрального Банка РФ анонсировало, что скидка в семь рублей на поездку в общественном транспорте по карте «Мир» будет действовать в течение четырех месяцев. При этом подробностей акции указано не было.

А сегодняшним утром тюменцы столкнулись с тем, что оплата проходит по обычной стоимости.

«Сегодня в маршрутке списали 28 рублей, как обычно. Скидка распространяется на проезд только в автобусах?» интересуется наша читательница.

«С сегодняшнего дня обещали проезд по 22 рублей, но что-то пошло не так. Проехала на двух автобусах и сняли по 28 рублей»,написал Милана Довшан.

«Нашему городу» кондуктор одного из городских автобусов рассказала, что карта действует только при наличии функции NFC.

Эту информацию подтвердили и в компании «Мир», отметив, что воспользоваться скидкой в 7 рублей можно лишь с помощью смартфона.

«Карту „Мир“ предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию», сообщают в компании.

Смогут ли получить скидку пользователи устройств Apple, на которых установлено программное обеспечение IOS, в компании «Мир» не уточнили.

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