Многие тюменцы не смогли получить утром скидку при оплате проезда в автобусе

Напомним, накануне Уральское отделение Центрального Банка РФ анонсировало, что скидка в семь рублей на поездку в общественном транспорте по карте «Мир» будет действовать в течение четырех месяцев. При этом подробностей акции указано не было.
А сегодняшним утром тюменцы столкнулись с тем, что оплата проходит по обычной стоимости.
«Сегодня в маршрутке списали 28 рублей, как обычно. Скидка распространяется на проезд только в автобусах?» интересуется наша читательница.
«С сегодняшнего дня обещали проезд по 22 рублей, но что-то пошло не так. Проехала на двух автобусах и сняли по 28 рублей»,написал Милана Довшан.
«Нашему городу» кондуктор одного из городских автобусов рассказала, что карта действует только при наличии функции NFC.
Эту информацию подтвердили и в компании «Мир», отметив, что воспользоваться скидкой в 7 рублей можно лишь с помощью смартфона.
«Карту „Мир“ предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать NFC-функцию», сообщают в компании.
Смогут ли получить скидку пользователи устройств Apple, на которых установлено программное обеспечение IOS, в компании «Мир» не уточнили.