Как прошло 1 сентября в Тюмени

В тюменской школе № 30 праздничная линейка началась с поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ. Присутствовавший на торжественном мероприятии глава администрации Тюмени Руслан Кухарук отметил, что с каждым годом в тюменских школах растет число учащихся. В областной столице в этом году за парты сядут более 130 тысяч учеников, в том числе 15 тысяч первоклассников.
«В прошлом году в эксплуатацию было введено две школы на 1200 учащихся каждая. В этом году был открыт новый корпус школы № 30 и продолжается активное строительство еще четырех школ, две из которых рассчитаны на 2,5 тысячи человек и две — на 1,2 тысячи человек. Одну из школ, в микрорайоне Новопатрушево, сдадут в эксплуатацию к концу 2022 года. Остальные школы откроют свои двери к 1 сентября 2023 года», отметил Руслан Кухарук.
Также на праздничной линейке побывал и председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, для которого сегодняшнее открытие школы № 30 является значимым событием — 50 лет назад чиновник окончил именно это учебное заведение.
«Сегодня я нахожусь в стенах своей родной школы, хоть и изменившейся внешне, но сохранившей все те традиции, которые были заложены с первого дня ее существования. У нас были замечательные учителя, которые помимо знаний по школьным предметам, учили нас жизни. Сегодня преподавательский коллектив школы № 30 — это очень сильный коллектив, настроенный на успех и любящий свою профессию Тюменское образование развивается — начиная от 1 классов и заканчивая выпуском специалистов из вузов», подчеркнул Евгений Заболотный.
Примечательно, что на торжественное мероприятие пришли не только учителя, школьники и их родители, но и выпускники прошлых лет. Татьяна Комар окончила учебное заведение в 1962 году, но до сих пор помнит и своего классного руководителя, и директора школы.
«Таких учителей как у нас еще надо поискать. Нам дали прекрасные знания по географии, биологии, астрономии, математике и другим предметам. До сих пор ничего не забыли из школьной программы. А с педагогами до последнего времени поддерживали связь и встречались», рассказала Татьяна Комар.
Напомним, строительство нового здания школы № 30 на улице Московский тракт, 22, продолжалось с 2019 года. Изначально, в 2018 году, был запланирован капитальный ремонт корпусов школы, но подрядчика так и не нашли. А позже выяснилось, что конструкции настолько ненадежны, что могут обрушиться в любой момент. В декабре 2019 года было принято решение о сносе здания и возведении нового.
Строительство новых корпусов школы вела компания «Мостострой-11». Из бюджета на возведение общеобразовательного учреждения было выделено более миллиарда рублей.
Сегодня открывшаяся после нескольких лет простоя школа может принять более 1 тысячи 100 учеников.