Как прошло 1 сентября в Тюмени

«В прошлом году в эксплуатацию было введено две школы на 1200 учащихся каждая. В этом году был открыт новый корпус школы № 30 и продолжается активное строительство еще четырех школ, две из которых рассчитаны на 2,5 тысячи человек и две — на 1,2 тысячи человек. Одну из школ, в микрорайоне Новопатрушево, сдадут в эксплуатацию к концу 2022 года. Остальные школы откроют свои двери к 1 сентября 2023 года», отметил Руслан Кухарук.