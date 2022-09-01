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Число пользователей сервиса «Электронная школа» пополнят порядка 20 тысяч тюменцев

1 сентября 14:01
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
На сегодняшний день все школы Тюменской области успешно подключены к автоматизированной информационной системе «Электронная школа». В этом году к сервису присоединятся родители более 20 тысяч первоклассников, сообщает региональный департамент информатизации.

«Электронная школа» — это полная информация об учебном процессе и успеваемости ребенка. Родители в любой момент, дистанционно могут узнать расписание школьных занятий, посещаемость, домашние задания и успеваемость ребенка.

При помощи сервиса «Почта» родители могут задать вопрос классному руководителю и получить ответ, а также просматривать баланс транспортной карты ребенка. В разделе «Питание» можно заказать меню и оплатить питание школьника. Инструкцию по работе с образовательным сервисом можно найти по ссылке.

Для того, чтобы войти в систему «Электронная школа» необходимо:

  • Пройти регистрацию на портале госуслуг;
  • В веб-браузере перейти по ссылке;
  • На открывшейся странице кликнуть по кнопке «Войти через госуслуги»;
  • В открывшемся окне ввести логин и пароль от личного кабинета госуслуг.

Также можно скачать на телефон бесплатное мобильное приложение «Образование 72».

В настоящее время к «Электронной школе» подключено 405 организаций, 16 тысяч сотрудников и почти полмиллиона детей и родителей. Ежегодно к сервису подключаются порядка 20 тысяч новых пользователей.

Отметим, информационная инфраструктура в Тюменской области из года в год развивается. Регион по итогам прошлого года заняла 6 место среди 85 субъектов России по уровню достижения «цифровой зрелости».

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