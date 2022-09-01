Число пользователей сервиса «Электронная школа» пополнят порядка 20 тысяч тюменцев

«Электронная школа» — это полная информация об учебном процессе и успеваемости ребенка. Родители в любой момент, дистанционно могут узнать расписание школьных занятий, посещаемость, домашние задания и успеваемость ребенка.
При помощи сервиса «Почта» родители могут задать вопрос классному руководителю и получить ответ, а также просматривать баланс транспортной карты ребенка. В разделе «Питание» можно заказать меню и оплатить питание школьника. Инструкцию по работе с образовательным сервисом можно найти по ссылке.
Для того, чтобы войти в систему «Электронная школа» необходимо:
Также можно скачать на телефон бесплатное мобильное приложение «Образование 72».
В настоящее время к «Электронной школе» подключено 405 организаций, 16 тысяч сотрудников и почти полмиллиона детей и родителей. Ежегодно к сервису подключаются порядка 20 тысяч новых пользователей.
Отметим, информационная инфраструктура в Тюменской области из года в год развивается. Регион по итогам прошлого года заняла 6 место среди 85 субъектов России по уровню достижения «цифровой зрелости».