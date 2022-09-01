Число пользователей сервиса «Электронная школа» пополнят порядка 20 тысяч тюменцев

При помощи сервиса «Почта» родители могут задать вопрос классному руководителю и получить ответ, а также просматривать баланс транспортной карты ребенка. В разделе «Питание» можно заказать меню и оплатить питание школьника. Инструкцию по работе с образовательным сервисом можно найти по ссылке.