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Число мест в московской Хорошколе увеличилось до 1300

1 сентября 15:08
Фото: vk.com/khoroshkola
С 1 сентября ученики начальных классов Хорошколы занимаются в новом современном корпусе прогимназии площадью более 17 000 квадратов. Теперь в учебном заведении 1300 мест.

6 лабораторий и другие локации объединены в учебном пространстве, названном «Храм науки», пишет rostovgazeta.ru.

«Здесь будут встречаться ребята из двух школ, старшей и младшей, реализовывать проекты и самореализовываться. Аналогов нет нигде, чтобы две школы, старшая и младшая, были соединены таким пространством», — заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В Хорошколе, в отличие от других школ, оценок нет. Их заменили «обратной связью». Руководство учебного заведения решило заменить предметно ориентированное обучение развитием «гибких цифровых навыков». Начиная с 5 класса ученики получают цифровые устройства, которые применяют в обучении. В 10 и 11 классах ученики получают углубленные знания по профилю, который они выбрали.

Вместе с педагогами в школе работают логопеды, психологи и другие специалисты. Поступить на обучение можно только после собеседования. Отмечается, что обучение соответствует государственному образовательному стандарту.

Несмотря на то, что Хорошкола — частное заведение, не все здесь учатся за деньги. На данный момент в школе 120 стипендиатов. Размер стипендии может доходить до 100% от платы за обучение.

#Новости#Алина Ибрагимова#Общество
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