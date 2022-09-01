Число мест в московской Хорошколе увеличилось до 1300

В Хорошколе, в отличие от других школ, оценок нет. Их заменили «обратной связью». Руководство учебного заведения решило заменить предметно ориентированное обучение развитием «гибких цифровых навыков». Начиная с 5 класса ученики получают цифровые устройства, которые применяют в обучении. В 10 и 11 классах ученики получают углубленные знания по профилю, который они выбрали.