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Жара и сильный ветер ждут жителей Тюмени в среду

31 августа 01:02
Фото: 1Mi
В среду тюменцев ждёт жаркая погода и сильный ветер, сообщает Гисметео.

Температура воздуха в Тюмени составит + 29 градусов, но к 17 часам в город придёт похолодание. Скорость ветра в вечернее время повысится до 5-10 метров в секунду, осадки ожидаются только рано утром.

Пасмурная погода ждёт жителей Тюмени в четверг, температура воздуха днём составит около + 20 градусов. Скорость восточного ветра 3-6 метров в секунду, влажность около 80%.

Ясная погода вернётся в областную столицу 2 сентября. В Тюмени ожидается жара и до + 29 градусов. Скорость ветра снизится до 2-5 метров в секунду, атмосферное давление немного ниже нормы.

В выходные дни горожан ожидает холодная погода, температура воздуха может опуститься до + 15 градусов. Возможны дожди и до 2 мм осадков.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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