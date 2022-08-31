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Юные тюменцы внесут свои ИТ-идеи по улучшению городской среды

31 августа 14:03
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
Конкурс «Моя ИТ-идея» в этом году посвятили городского благоустройства. Чтобы принять в нем участие юным тюменцам необходимо предложить идею устройства или программы, которая сделает жизнь в городе комфортнее. О мероприятии объявил департамент информатизации Тюменской области.

Как пояснили организаторы, идея может быть связана с направлением искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, робототехники и другими. В предыдущие года участники также активно предлагали идеи для улучшения городского пространства: приложения для автоматического снижения скорости автомобиля, идея человека-лампочки (автономный робот), онлайн-карты шумового загрязнения и умной сетевой системы. Авторов лучших проектов наградят в рамках ИТ-недели, которая пройдет с 17 по 21 октября.

В перспективе лучшие инициативы могут войти в Цифропарк — городской парк будущего, где будут собраны уникальные, многофункциональные и умные устройства для создания комфортного и технологичного общественного пространства.

Конкурс проходит среди детей от 6 до 11 лет. Для участия нужно до 26 сентября ознакомиться с положением конкурса и заполнить анкету участника на официальном сайте.

К слову, по решению правительства Тюменской области призерам и победителям олимпиад всероссийского и международного уровней полагаются денежные выплаты в размере от 30 тысяч до 70 тысяч рублей. Соответствующее постановление было подписано губернатором региона Александром Моором в июле этого года.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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