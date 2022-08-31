Юные тюменцы внесут свои ИТ-идеи по улучшению городской среды

Как пояснили организаторы, идея может быть связана с направлением искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, робототехники и другими. В предыдущие года участники также активно предлагали идеи для улучшения городского пространства: приложения для автоматического снижения скорости автомобиля, идея человека-лампочки (автономный робот), онлайн-карты шумового загрязнения и умной сетевой системы. Авторов лучших проектов наградят в рамках ИТ-недели, которая пройдет с 17 по 21 октября.