nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Владельцев кофейни на тюменской набережной могут наказать из-за шума

31 августа 11:22
Фото: 1Mi
Владельцам кофейни, расположенной на городской набережной может грозить административная ответственность. Об этом «Нашему городу» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Напомним, горожане жаловались на шум работающего по ночам генератора кофейни на мосту Влюбленных. Они утверждали, что неоднократно обращались в полицию, но им ответили, что повлиять на ситуацию не могут.

«Наш город» направил официальный запрос в областное управление Роспотребнадзора.

Нам сообщили, что этим летом никаких обращений от граждан по факту шума от работы генераторов мобильных торговых пунктов не было.

В Управлении информация о начале деятельности каких-либо хозяйствующих субъектов на Тюменской набережной отсутствует. Если будет доказано, что предпринимательская деятельность является незаконной, будут приняты меры.

«Гражданину следует обратиться лично в Управление МВД России по Тюмени или в городскую администрацию для решения этого вопроса», прокомментировал заместитель руководителя, главного государственного санитарного врача по Тюменской области Андрей Накатаев.

Ранее «Наш город» писал о том, что жители Тюмени жалуются на шум от генератора кофейни у моста Влюбленных.

Материалы по теме
Пожар в административном здании в центре Тюмени локализовалиЭкс-начальник областного управления ГИБДД ожидал более строгого наказанияВ Тюмени горит административное здание на улице 30 лет Победы
#Новости#Административное дело#Тюмень#Россия#Шум#Тюменская область#Жалобы#Кафе#Кофейня#Мелиса Учунджю#Город
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25