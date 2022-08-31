Владельцев кофейни на тюменской набережной могут наказать из-за шума

Напомним, горожане жаловались на шум работающего по ночам генератора кофейни на мосту Влюбленных. Они утверждали, что неоднократно обращались в полицию, но им ответили, что повлиять на ситуацию не могут.
«Наш город» направил официальный запрос в областное управление Роспотребнадзора.
Нам сообщили, что этим летом никаких обращений от граждан по факту шума от работы генераторов мобильных торговых пунктов не было.
В Управлении информация о начале деятельности каких-либо хозяйствующих субъектов на Тюменской набережной отсутствует. Если будет доказано, что предпринимательская деятельность является незаконной, будут приняты меры.
«Гражданину следует обратиться лично в Управление МВД России по Тюмени или в городскую администрацию для решения этого вопроса», прокомментировал заместитель руководителя, главного государственного санитарного врача по Тюменской области Андрей Накатаев.
Ранее «Наш город» писал о том, что жители Тюмени жалуются на шум от генератора кофейни у моста Влюбленных.