Венский опыт обращения с ТКО. Или как крупное предприятие превратить в арт-объект

Для маленькой страны в центре Европы с ограниченной территорией вопрос утилизации коммунальных отходов встал остро еще в середине прошлого века. Понятно, что его решение шло на стыке создания поиска новых источников для генерации электро- и тепловой энергии, а также альтернативе захоронению ТКО. Именно в этот момент с 1960 по 1971 года в Вене строятся сразу три завода по сжиганию мусора и вводится система раздельного сбора отходов из домохозяйств (сейчас их четыре). Мусоросжигательные заводы заменили действующие теплоэлектростанции, прямо на их производственных площадках, которые не только расположены в черте города, но и находятся среди жилых и деловых кварталов. Тот завод, о котором часто рассказывают туристы, находится на берегу Дунайского канала в Альзергрунде — девятом и одном из центральных районов Вены, рядом с пересадочной станцией Шпиттелау[en] Венского метрополитена и одноимённой станцией венской S-Bahn, его так и называют, Шпиттелау. Семь лет назад прошёл полную модернизацию, а его фасад получил неповторимый вид.