Венский опыт обращения с ТКО. Или как крупное предприятие превратить в арт-объект

Для маленькой страны в центре Европы с ограниченной территорией вопрос утилизации коммунальных отходов встал остро еще в середине прошлого века. Понятно, что его решение шло на стыке создания поиска новых источников для генерации электро- и тепловой энергии, а также альтернативе захоронению ТКО. Именно в этот момент с 1960 по 1971 года в Вене строятся сразу три завода по сжиганию мусора и вводится система раздельного сбора отходов из домохозяйств (сейчас их четыре). Мусоросжигательные заводы заменили действующие теплоэлектростанции, прямо на их производственных площадках, которые не только расположены в черте города, но и находятся среди жилых и деловых кварталов. Тот завод, о котором часто рассказывают туристы, находится на берегу Дунайского канала в Альзергрунде — девятом и одном из центральных районов Вены, рядом с пересадочной станцией Шпиттелау[en] Венского метрополитена и одноимённой станцией венской S-Bahn, его так и называют, Шпиттелау. Семь лет назад прошёл полную модернизацию, а его фасад получил неповторимый вид.
Беседуем с сопредседателем экологического общества «Зеленый щит», главным редактором ИА «Уральский меридиан» Александром Аникиным, который рассказал об австрийском чуде.
«Многие не раз слышали о мусоросжигательном заводе Шпиттелау. Он известен благодаря необычному фасаду, джазовому фестивалю, выставкам художников, которые проходят здесь ежегодно и музею, который разместился на его площадях. Все это — итог десятилетий, которые австрийцы потратили на решение своих „мусорных проблем“. Если говорить об экологичности этого объекта, то нужно отметить, что мусоросжигание в представлении многих людей — экологически опасное предприятие, чем простая сортировка, которую пытаются наладить в большинстве регионов России на строящихся или проектируемых комплексах».
Еще в конце 80-х годов мусоросжигательные заводы доставляли венцам неудобства. Из их труб по окрестностям мог разноситься дым и чувствоваться неприятные запахи. Современные фильтрационные системы и ужесточение санитарных требований исключили такое влияние на окружающую среду.
«Мне приходилось беседовать с жителями Вены. Никто из них не говорит о „дурном влиянии“подобных объектов на городскую среду. В Вене четыре мусоросжигательных завода находятся прямо в жилых и деловых кварталах города»,отмечает Александр.
Владимир Колокольцев проживает в столице Австрии с 1991 года. Он работает в Wirtschaftskammer Wien (торгово-промышленная палата Вены). Как рассказывает Владимир, приходя на концерты джазового фестиваля, который проводится прямо на территории завода, никто никогда не замечал дым и не жаловался на запах. Дым, вообще, видно только в морозную погоду, да и то, это не дым, а тепло идущее через заводскую трубу. За все время работы подобных заводов в черте города у городских властей никогда не возникало проблем с экологическими активистами.
Мусоросжигательные заводы — практически последняя стадия утилизации твердых коммунальных отходов. Здесь в электроэнергию и тепло, а также шлак превращают тот мусор, который не подлежит вторичному использованию. Вместо захоронения и гигантских объемов мусора на полигонах, австрийцы уже почти семьдесят лет в домохозяйствах самостоятельно сортируют отходы, выбрасывая их в специализированные контейнеры.
«Сортировка мусора является просто привычкой. Подавляющее большинство жителей Вены это делают автоматически. К тому же, на мой взгляд, это не представляет никакого труда — бутылки выкинуть в контейнер для стекла, коробки — в контейнер для бумаги, жесть, пластик и тетра-пак в желтый контейнер, а все остальное — в обычный», рассказывает Владимир Колокольцев.
Вся, сортировка, о которой мы говорим с 2019 года в России, происходит ещё на контейнерной площадке. Каждый из контейнеров забирают мусоровозы от специализированных утилизирующих компаний. Пройдя дополнительную проверку и сортировку, в основном на автоматизированных линиях, вторичные ресурсы получают вторую жизнь.
Конечно, современный Шпиттелау отличается от построенного в 70-е года XX века. Он полностью прошёл модернизацию и замену технологического оборудования в 2013–2015 годах. Как рассказывают в пресс-службе Wien Energie, компании, которой он принадлежит, и которая организует на нем производственный процесс, в Шпиттелау, привозят не весь бытовой мусор, а только так называемые «хвосты». Это остаток от того, что остается от рассортированных жителями отходов, которые отправляют в специальные контейнеры стекло, бумагу, картон, пластик и металл. Пищевые отходы, то есть органику, тоже стараются отделить и пустить на производство удобрений. Даже оставшиеся объемы не так малы. Именно их принимает завод. Ежегодно в двух круглосуточно горящих печах завод сжигает 265 тонн мусора. Выработанная электроэнергия обеспечивает 50 тысяч квартир. Завод снабжает теплой водой 60 тысяч домохозяйств и более трех тысяч крупных потребителей, включая лучшую в Европе больницу.
В ходе модернизации были обновлены два мусорных котла, заменена установка Denox (катализатор оксида азота), заменены старые электрические фильтры тканевыми фильтрами, что улучшило ситуацию с вредными выбросами в атмосферу. Кроме того, была установлена новая трансформаторная станция для дистанционного тепловыделения, заменена старая турбина новым генератором, установлена новая система удаления воды, а также установлен новый резервуар для технической воды и новая система водяного пара. На реконструкцию оборудования было потрачено более 130 миллионов евро. Кроме того, каждая мусоросжигательная печь стоит до 300 млн.
Технология выглядит так. С понедельника по пятницу 250 мусоровозов собирают по городу остаточные отходы, которые выбрасываются жителями Вены в отдельные контейнеры на мусорных площадках. Все это уже не подлежит дальнейшей сортировке и переработке (тюбики от паст, окурки, салфетки, подгузники, бумажные проездные билеты и много другое) и поступает в гигантский контейнер на заводе. Отсюда оператор крана огромным ковшом загружает их в горящие печи. Внутри печи при температуре от 800 до 1200 градусов цельсия отходы превращаются в продукты горения, которые проходят стадию очистки. Именно эта стадия является самой ответственной.
Сначала продукты горения проходят через тканевые фильтры, где при помощи электроимпульсов отделяются твердые микрочастицы (пыль). Пыль попадает в водяные фильтры, которые в виде осадка собирают до килограмма вредных веществ с каждой тонны, в основном тяжелые металлы.Они упаковываются в отдельные мешки и отправляются на хранение в заброшенные соляные шахты в Германию. Твердые осадки (зола и шлак), не содержащие вредных примесей, отправляются и на полигон под Веной.
Отдельная очистка предусмотрена для дыма и пара. Она улавливает и разрушает в них азотные окислы и диоксины, ультра-токсичные вещества с помощью аммиака. За выбросами наблюдают специальные датчики на заводской трубе, а также поселившиеся на ней дикие соколы. Птицы считаются зависимыми от чистого воздуха, здесь их прельщает тепло от трубы, а также безопасное гнездование.
Сжигаемый мусор является источником электроэнергии и горячей воды. Для их выработки используют в котлы нагрева воды и турбину. На мусоросжигательном заводе Шпиттелау работают почти 90 человек. Текучки кадров, как отмечают в пресс-службе компании, нет, практически все процессы автоматизированы. Выбросы диоксинов составляют менее 1 грамма в год.
Система обращения с твердыми коммунальными отходами — это целая отрасль экономики. По данным статистики, 96% австрийцев тщательно сортируют мусор. Ежегодно со всех домохозяйств собирается более миллиона тонн макулатуры, упаковок и бытовых отходов. Уборка и сортировка мусора в австрийских землях регламентируется на государственном уровне. Сбором мусора занимаются около 850 частных компаний, а также муниципальные предприятия, которые регулярно отчитываются о количестве собранных отходов. Сейчас в Австрии работает 50 предприятий по сжиганию мусора и 25 установок по его переработке.
Шпиттелау — яркий пример современного подхода к обращению с отходами, который для жителей Австрии и туристов является значимым арт-объектом, местом культурах событий и экологического просвещения. «Пряничный домик» архитектора Хундертвассера — символ ответственного отношения к городскому социуму и окружающей среде.