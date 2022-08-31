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В Тюменской области за август погибли 4 пропавших без вести

31 августа 02:02
Фото: ПО «Белая Сова»
В ПО «Белая Сова», сообщили, что в августе на территории Тюменской области скончались 4 человека. Ранее эти люди было объявлены в розыск, родственники потеряли с ними контакт.

Вчера стало известно о смерти Булыгина Сергея Владимировича. Мужчина (1976 года рождения) пропал 10 августа. Примерно в это же время исчезла Баранова Татьяна Владимировна. Тело женщины нашли 24 числа. Почти 3 недели понадобилось, чтобы найти Рулева Владимира Борисовича, он тоже скончался.

Тело Екимова Андрея Андреевича обнаружили на следующий день после организации поисков. Ему было 24 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что только в июле обработано 29 заявок на поиск пропавших тюменцев. Из них 5 человек не были найдены.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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