nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области продлили ковидные ограничения. Жителям рекомендуют носить маски

31 августа 09:13
Фото: 1Mi
Коронавирусные ограничения в Тюменской области продлили до 1 октября. Такое решение принял сегодня оперативный штаб региона в вязи с ростом заболеваемости COVID-19. За последние сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 926 человек, 27 из них госпитализировали.

Тюменцам рекомендовано соблюдать масочный режим не только в медицинских учреждениях, но и в транспорте, общественных местах.

В целом за последнюю неделю в регионе было зарегистрировано более 5,3 тысяч случаев COVID-19, что на 56% больше показателей предыдущей недели. Среди взрослого населения региона рост заболеваемости составил 58%, среди детей — на 47,5%.

В больницах региона развернуты 160 коек для заболевших COVID-19. На сегодняшний день 28 из них свободны.

Ранее «Наш Город» писал, что 1 сентября, несмотря на ковидные ограничения, в тюменских школах пройдет в традиционном формате. Запланировано проведение торжественных линеек и классных часов. Также пока о дистанционном формате обучения речь пока не идет.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25