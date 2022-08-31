В Тюменской области продлили ковидные ограничения. Жителям рекомендуют носить маски

Коронавирусные ограничения в Тюменской области продлили до 1 октября. Такое решение принял сегодня оперативный штаб региона в вязи с ростом заболеваемости COVID-19. За последние сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 926 человек, 27 из них госпитализировали.

Тюменцам рекомендовано соблюдать масочный режим не только в медицинских учреждениях, но и в транспорте, общественных местах. В целом за последнюю неделю в регионе было зарегистрировано более 5,3 тысяч случаев COVID-19, что на 56% больше показателей предыдущей недели. Среди взрослого населения региона рост заболеваемости составил 58%, среди детей — на 47,5%. В больницах региона развернуты 160 коек для заболевших COVID-19. На сегодняшний день 28 из них свободны. Ранее «Наш Город» писал, что 1 сентября, несмотря на ковидные ограничения, в тюменских школах пройдет в традиционном формате. Запланировано проведение торжественных линеек и классных часов. Также пока о дистанционном формате обучения речь пока не идет.