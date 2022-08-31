В Тюменской области акция «Диктант Победы — 2022» пройдет на 128 площадках и онлайн

Основные площадки открыты в образовательных организациях всех муниципалитетов, библиотеках, учреждениях силовых структур, а также в учреждениях дополнительного образования: «Аванпост», «Алый парус», на Тюменской детской железной дороге и т. д.
В качестве нововведения отмечается определение каждым субъектом Российской Федерации уникальных площадок. От Тюменской области были заявлены 8:
— ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище»;
— Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева;
— ТОГИРРО;
— Тюменский областной совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов;
— МАОУ «СОШ № 1» города Тобольска;
— Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, Дворец Наместника, гимназический класс;
— Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова;
— музей «Торговые ряды» Ялуторовска.
Все площадки готовы к работе и откроются за 2 часа до начала диктанта.
Также в диктанте можно поучаствовать очно на одной из площадок или в онлайн-формате, зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды.рф.
30 августа в департаменте образования и науки Тюменской области прошел инструктаж с руководителями площадок.
Диктант начнется 3 сентября, в субботу, в 16:00 по местному времени.