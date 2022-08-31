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В Тюменской области акция «Диктант Победы — 2022» пройдет на 128 площадках и онлайн

31 августа 10:10
Фото: Департамент образования и науки Тюменской области
В этом году Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» пройдет уже в четвертый раз. Жителей Тюменской области смогут ответить на вопросы теста про Великую Отечественную войну на 128 площадках или в онлайн-формате, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Основные площадки открыты в образовательных организациях всех муниципалитетов, библиотеках, учреждениях силовых структур, а также в учреждениях дополнительного образования: «Аванпост», «Алый парус», на Тюменской детской железной дороге и т. д.

В качестве нововведения отмечается определение каждым субъектом Российской Федерации уникальных площадок. От Тюменской области были заявлены 8:

— ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище»;

— Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева;

— ТОГИРРО;

— Тюменский областной совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов;

— МАОУ «СОШ № 1» города Тобольска;

— Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, Дворец Наместника, гимназический класс;

— Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова;

— музей «Торговые ряды» Ялуторовска.

Все площадки готовы к работе и откроются за 2 часа до начала диктанта.

Также в диктанте можно поучаствовать очно на одной из площадок или в онлайн-формате, зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды.рф.

30 августа в департаменте образования и науки Тюменской области прошел инструктаж с руководителями площадок.

Диктант начнется 3 сентября, в субботу, в 16:00 по местному времени.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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