В Тюменской области акция «Диктант Победы — 2022» пройдет на 128 площадках и онлайн

В этом году Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» пройдет уже в четвертый раз. Жителей Тюменской области смогут ответить на вопросы теста про Великую Отечественную войну на 128 площадках или в онлайн-формате, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Основные площадки открыты в образовательных организациях всех муниципалитетов, библиотеках, учреждениях силовых структур, а также в учреждениях дополнительного образования: «Аванпост», «Алый парус», на Тюменской детской железной дороге и т. д. В качестве нововведения отмечается определение каждым субъектом Российской Федерации уникальных площадок. От Тюменской области были заявлены 8: — ФГКОУ «Тюменское президентское кадетское училище»; — Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева; — ТОГИРРО; — Тюменский областной совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов; — МАОУ «СОШ № 1» города Тобольска; — Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, Дворец Наместника, гимназический класс; — Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова; — музей «Торговые ряды» Ялуторовска. Все площадки готовы к работе и откроются за 2 часа до начала диктанта. Также в диктанте можно поучаствовать очно на одной из площадок или в онлайн-формате, зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды.рф. 30 августа в департаменте образования и науки Тюменской области прошел инструктаж с руководителями площадок. Диктант начнется 3 сентября, в субботу, в 16:00 по местному времени.