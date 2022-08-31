В тюменской деревне на продажу выставили участок, отведенный для строительства школы

«17 августа на торги выставлен земельный участок, который по генеральному плану уже много лет предназначен был под школу, спортивную площадку, объекты социально-культурного направления (все это закреплено в Генеральном плане развитии территории за 2010, 2017 и 2021 гг)»,сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».