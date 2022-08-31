В тюменской деревне на продажу выставили участок, отведенный для строительства школы

Сейчас на участке расположена единственная в деревне площадка для детей.
«17 августа на торги выставлен земельный участок, который по генеральному плану уже много лет предназначен был под школу, спортивную площадку, объекты социально-культурного направления (все это закреплено в Генеральном плане развитии территории за 2010, 2017 и 2021 гг)»,сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Лот продаётся за 1,6 млн рублей. Торги проходят в рамках дела А70-15119/2021. Сейчас ООО «МК-ГРУПП». Руководит конкурсный управляющий.
Ранее «Наш город» сообщал, что компания ООО «МК-ГРУПП» фактически не ведёт деятельность с 2017 года.