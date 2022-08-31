В тюменском лицее перед стартом учебного года отвалилась штукатурка со стен

Фотографии обшарпанных стен, рассохшихся от старости деревянных окон с облупившейся краской опубликовали тюменцы в сообществе ЧС Тюмень. Горожане отмечают, что здание лицея требует капитального ремонта уже несколько лет, но по неизвестной причине его не проводят.
«Ещё когда там дочь училась, ведра в дождь стояли всегда на полу — воду собирали. И от стен краска вместе со штукатуркой отваливалась. Ничего не поменялось за несколько лет. Капитального ремонта, я так понимаю, здание не заслужило. Лучше кампус какой-то построить, машины администрации поменять или ещё что-нибудь», возмутилась Анна С.
Данный лицей — не единственное учреждение в областной столице, находящееся в таком плачевном состоянии. По словам горожан, детские больницы выглядят не лучше. Хотя ежегодно на ремонт общеобразовательных и медицинских учреждений из бюджета выделяют денежные средства.