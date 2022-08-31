nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В тюменском лицее перед стартом учебного года отвалилась штукатурка со стен

31 августа 05:13
Фото: 1Mi
Уже завтра у тюменских школьников начнется новый учебный год. Тысячи ребят сядут за парты 1 сентября. Однако на данный момент к учебному году готовы не все общеобразовательные заведения. Одним из них является лицей № 93 — за лето здесь не был проведен даже косметический ремонт.

Фотографии обшарпанных стен, рассохшихся от старости деревянных окон с облупившейся краской опубликовали тюменцы в сообществе ЧС Тюмень. Горожане отмечают, что здание лицея требует капитального ремонта уже несколько лет, но по неизвестной причине его не проводят.

«Ещё когда там дочь училась, ведра в дождь стояли всегда на полу — воду собирали. И от стен краска вместе со штукатуркой отваливалась. Ничего не поменялось за несколько лет. Капитального ремонта, я так понимаю, здание не заслужило. Лучше кампус какой-то построить, машины администрации поменять или ещё что-нибудь», возмутилась Анна С.

Данный лицей — не единственное учреждение в областной столице, находящееся в таком плачевном состоянии. По словам горожан, детские больницы выглядят не лучше. Хотя ежегодно на ремонт общеобразовательных и медицинских учреждений из бюджета выделяют денежные средства.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25