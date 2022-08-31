В тюменском лицее перед стартом учебного года отвалилась штукатурка со стен

«Ещё когда там дочь училась, ведра в дождь стояли всегда на полу — воду собирали. И от стен краска вместе со штукатуркой отваливалась. Ничего не поменялось за несколько лет. Капитального ремонта, я так понимаю, здание не заслужило. Лучше кампус какой-то построить, машины администрации поменять или ещё что-нибудь», возмутилась Анна С.