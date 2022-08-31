nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени жителям Мыса мешает спать шум от разгрузки машин

31 августа 09:38
Фото: 1Mi
В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» был опубликован пост анонимного пользователя о том, что он не может спать из-за шума от разгрузки машин.
Сюжет
Тюмень

Тюменец интересуется, куда обратиться по данному факту.

«Куда писать по поводу работы „Автобазы-100“? Всю ночь гремят, шум от разгрузки КАМАЗов дико мешает спать. Это не первая ночь такая. Уже голова болит от недосыпа», жалуется горожанин.

«Это слышно всему мысу. Так всю жизнь живем, дом же рядом», оставила комментарий под постом Валерия Сашкина.

«Наш город» напоминает, что в подобных случаях жителям необходимо обращаться в Роспотребнадзор для выяснения ситуации.

Ранее «Наш город» писал о том, что жители Тюмени жалуются на шум от генератора кофейни у моста Влюбленных.

Материалы по теме
Шум из-за ночного ремонта дороги мешает тюменцам спатьЖители Тюмени жалуются на шум от генератора кофейни у моста Влюбленных
#Новости#Строительный шум#Тюмень#Шум#Тюменская область#Автомобилисты#Глава региона#Регион-Тюмень#Водители#Мелиса Учунджю#Город
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25