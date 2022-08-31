В Тюмени жителям Мыса мешает спать шум от разгрузки машин

Тюменец интересуется, куда обратиться по данному факту.
«Куда писать по поводу работы „Автобазы-100“? Всю ночь гремят, шум от разгрузки КАМАЗов дико мешает спать. Это не первая ночь такая. Уже голова болит от недосыпа», жалуется горожанин.
«Это слышно всему мысу. Так всю жизнь живем, дом же рядом», оставила комментарий под постом Валерия Сашкина.
«Наш город» напоминает, что в подобных случаях жителям необходимо обращаться в Роспотребнадзор для выяснения ситуации.
Ранее «Наш город» писал о том, что жители Тюмени жалуются на шум от генератора кофейни у моста Влюбленных.