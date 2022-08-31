nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени задержали мужчину за приставания к ребенку, судят пикетчицу, проблемы кофеен

31 августа 17:49
Фото: 1Mi
В областной столице задержали мужчину, который в одном из торговых центров города пытался раздеть ребенка. В суде уже избрали меру пресечения.
Сюжет
Суд

Тюменца будут судить за домогательства к 5-летней девочке

Сегодня Центральный районный суд избрал меру пресечения для мужчины, который приставал к ребенку. Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе областной судебной системы, тюменца обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

На днях в ТРЦ «Гудвин» тюменца заметили за приставаниями к ребенку. Пьяный мужчина обнимал и пытался раздеть девочку.

На данный момент он задержан. Известно, что мужчина не состоит в браке, а также не имеет постоянного места работы. Ему придется провести под арестом месяц пока идет разбирательство.

Тюменская пикетчица обратится в Европейский суд

Тюменский областной суд рассмотрел апелляцию Алисы Ивановой. Как рассказал «Нашему городу» адвокат Павел Руснаков, девушка обвиняется в участии в несогласованном митинге.

Ранее суд вынес решение оштрафовать Иванову на 17 тысяч рублей. Адвокат рассказал, что апелляцию не удовлетворили и решение не было изменено.

Алиса Иванова планирует обратиться в Европейский суд.

Напомним, что в Тюменской области рассматривают несколько подобных дел. Людей обвиняют в дискредитации армии, экстремизме и участии в несанкционированных акциях.

Тюменцы жалуются на работу кофейни на набережной

В региональном Роспотребнадзоре «Нашему городу» рассказали, что предпринимателю, который владеет кофейней на тюменской набережной, может грозить ответственность. Дело в том, что местные жители уже много раз жаловались на шум генератора.

По словам тюменцев, они неоднократно приходили с такими жалобами в полицию, но им отвечали, что повлиять на происходящее не могут.

«Наш город» обратился в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, где рассказали, что за лето не было получено обращений от граждан по поводу работы кофейни. Также в ведомстве отметили, что у них нет информации о деятельности каких-либо хозяйствующих субъектов на набережной. Если предприниматели незаконно занимались бизнесом, то в их отношении примут меры.

Материалы по теме
Тюменец, пристававший к девочке в торговом центре, взят под стражуВладельцев кофейни на тюменской набережной могут наказать из-за шума«Будем писать в Европейский суд»: дело тюменки-пикетчицы осталось без изменений
#Новости#Пикеты#Несовершеннолетние#Итоги дня#Кофейня#Суд#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25