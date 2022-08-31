В Тюмени задержали мужчину за приставания к ребенку, судят пикетчицу, проблемы кофеен

«Наш город» обратился в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, где рассказали, что за лето не было получено обращений от граждан по поводу работы кофейни. Также в ведомстве отметили, что у них нет информации о деятельности каких-либо хозяйствующих субъектов на набережной. Если предприниматели незаконно занимались бизнесом, то в их отношении примут меры.