В Тюмени задержали мужчину за приставания к ребенку, судят пикетчицу, проблемы кофеен

Тюменца будут судить за домогательства к 5-летней девочке
Сегодня Центральный районный суд избрал меру пресечения для мужчины, который приставал к ребенку. Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе областной судебной системы, тюменца обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.
На днях в ТРЦ «Гудвин» тюменца заметили за приставаниями к ребенку. Пьяный мужчина обнимал и пытался раздеть девочку.
На данный момент он задержан. Известно, что мужчина не состоит в браке, а также не имеет постоянного места работы. Ему придется провести под арестом месяц пока идет разбирательство.
Тюменская пикетчица обратится в Европейский суд
Тюменский областной суд рассмотрел апелляцию Алисы Ивановой. Как рассказал «Нашему городу» адвокат Павел Руснаков, девушка обвиняется в участии в несогласованном митинге.
Ранее суд вынес решение оштрафовать Иванову на 17 тысяч рублей. Адвокат рассказал, что апелляцию не удовлетворили и решение не было изменено.
Алиса Иванова планирует обратиться в Европейский суд.
Напомним, что в Тюменской области рассматривают несколько подобных дел. Людей обвиняют в дискредитации армии, экстремизме и участии в несанкционированных акциях.
Тюменцы жалуются на работу кофейни на набережной
В региональном Роспотребнадзоре «Нашему городу» рассказали, что предпринимателю, который владеет кофейней на тюменской набережной, может грозить ответственность. Дело в том, что местные жители уже много раз жаловались на шум генератора.
По словам тюменцев, они неоднократно приходили с такими жалобами в полицию, но им отвечали, что повлиять на происходящее не могут.
«Наш город» обратился в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, где рассказали, что за лето не было получено обращений от граждан по поводу работы кофейни. Также в ведомстве отметили, что у них нет информации о деятельности каких-либо хозяйствующих субъектов на набережной. Если предприниматели незаконно занимались бизнесом, то в их отношении примут меры.