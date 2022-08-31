В Тюмени вспомнили о визите президента СССР Михаила Горбачева в 1985 году

Помимо Тюмени Михаил Горбачев посетил Новый Уренгой, Сургут, Нижневартовск. Тогда люди возлагали определённые надежды на изменения к лучшему. В поездке его сопровождали министры страны, включая Бориса Ельцина (он стал первым президентом Российской Федерации).
«Побывал я, и очень рад, что побывал в Тюмени. Побывал в Уренгое, Сургуте. Много встреч интересных было. Спасибо вам за встречи»сообщил Михаил Горбачев 5 сентября 1985 года.
Стоит отметить, что тогда президент СССР раскритиковал областную партийную организацию в лице Геннадия Богомякова за социальную политику.