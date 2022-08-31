В Тюмени двух мужчин осудили за незаконную охоту на особо охраняемой территории

Решение вынесено в отношении 57-летнего жителя Тюмени и 53-летнего жителя Ялуторовского района. Они охотились на самку лося.
«21.11.2020 мужчины прибыли на территорию государственного комплексного зоологического заказника регионального значения «Мошкаринский» в Ялуторовском районе»сообщили представители прокуратуры Тюменской области.
По решению суда злоумышленники выплатят крупный штраф в размере 600 000 рублей. Они не смогут заниматься охотой 2 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в августе тюменцам разрешили охоту на кабанов и медведей.