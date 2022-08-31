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В Тюмени двух мужчин осудили за незаконную охоту на особо охраняемой территории

31 августа 11:00
Фото: 1Mi
Двое жителей региона осуждены за незаконную охоту на особо охраняемой территории. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, своими действиями злоумышленники причинили крупный ущерб.

Решение вынесено в отношении 57-летнего жителя Тюмени и 53-летнего жителя Ялуторовского района. Они охотились на самку лося.

«21.11.2020 мужчины прибыли на территорию государственного комплексного зоологического заказника регионального значения «Мошкаринский» в Ялуторовском районе»сообщили представители прокуратуры Тюменской области.

По решению суда злоумышленники выплатят крупный штраф в размере 600 000 рублей. Они не смогут заниматься охотой 2 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в августе тюменцам разрешили охоту на кабанов и медведей.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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