В Тюмени 1 сентября цветы подорожают в два раза

«С 29 по 31 августа цветы обычно стоят чуть дороже, чем обычно. На один цветок падает наценка рублей в 15-20, на букет — 150-200. Разумеется на более традиционные в День знаний цветы, например хризантемы, цены еще немного поднимают. А вот 1 сентября, наценка увеличивается в два раза, ведь родители все равно купят букет, сколько бы он не стоил», рассказала флорист магазина «Цветкоff».