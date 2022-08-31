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В Тюмени 1 сентября цветы подорожают в два раза

31 августа 11:04
Фото: 1Mi
Традиционно к 1 сентября цветочные магазины поднимают цены. Сейчас, в среднем, цветы подорожали на 15-20 рублей за штуку. А цветочная композиция родителям юного школьника выйдет на 150-200 рублей дороже, чем в обычный день. Флористы говорят, что завтра цены вырастут еще в два раза.

Напомним, что сейчас цветы — это, в целом, дорогое удовольствие. Из-за проблем с поставками из Европы, большинство цветочных магазинов города подняли цены еще весной.

А сейчас, предвкушая наплыв покупателей, цены могут вырасти практически в два раза.

«С 29 по 31 августа цветы обычно стоят чуть дороже, чем обычно. На один цветок падает наценка рублей в 15-20, на букет — 150-200. Разумеется на более традиционные в День знаний цветы, например хризантемы, цены еще немного поднимают. А вот 1 сентября, наценка увеличивается в два раза, ведь родители все равно купят букет, сколько бы он не стоил», рассказала флорист магазина «Цветкоff».

Везет тем, кто вырастил цветы у себя на даче или же таковые им на безвозмездной основе поставляют бабушки или друзья.

Другим придется платить по 1,5-2 тысячи рублей за букет.

Ранее «Наш город» рассказывал о проблемах с поставками цветов из Европы.

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