В Тюмени 1 сентября цветы подорожают в два раза

Напомним, что сейчас цветы — это, в целом, дорогое удовольствие. Из-за проблем с поставками из Европы, большинство цветочных магазинов города подняли цены еще весной.
А сейчас, предвкушая наплыв покупателей, цены могут вырасти практически в два раза.
«С 29 по 31 августа цветы обычно стоят чуть дороже, чем обычно. На один цветок падает наценка рублей в 15-20, на букет — 150-200. Разумеется на более традиционные в День знаний цветы, например хризантемы, цены еще немного поднимают. А вот 1 сентября, наценка увеличивается в два раза, ведь родители все равно купят букет, сколько бы он не стоил», рассказала флорист магазина «Цветкоff».
Везет тем, кто вырастил цветы у себя на даче или же таковые им на безвозмездной основе поставляют бабушки или друзья.
Другим придется платить по 1,5-2 тысячи рублей за букет.