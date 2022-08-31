В Тюмени 1 сентября перекроют центральные улицы

В связи с тем, что в День знаний Тюменский индустриальный университет будет проводить на Центральной площади торжественное мероприятие, с 8 до 13 часов улицу 8 Марта перекроют на участке от улицы Республики до Володарского.
А улицу Володарского перекроют от Водопроводной до улицы 8 Марта.
В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта рекомендуют заранее искать способы объезда и обращать особое внимание на знаки.
А в городской ГИБДД водителям Тюмени рекомендуют 1-го сентября быть особенно внимательными на дорогах.
«У детей будет праздник, а потому они могут на радостях выскочить на дорогу в любой момент. Мы советуем водителям дополнительно снизить скорость и быть особенно внимательными, в частности, проезжая по центру города и неподалеку от школ»,рекомендуют в городской ГИБДД.
А родителям школьников следует, перед выходом на улицу, напомнить детям правила дорожного движения.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как сотрудники ГИБДД, в преддверии 1-го сентября, проверили школы и детские сады на готовность в новому учебному году.