В Тюмени 1 сентября перекроют центральные улицы

«У детей будет праздник, а потому они могут на радостях выскочить на дорогу в любой момент. Мы советуем водителям дополнительно снизить скорость и быть особенно внимательными, в частности, проезжая по центру города и неподалеку от школ»,рекомендуют в городской ГИБДД.