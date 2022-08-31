В Ишимском районе бушует ландшафтный пожар

Борьба с огнем продолжается со вчерашнего дня.
По данным департамента лесного комплекса, за минувшие сутки в Тюменской области было зарегистрировано два новых лесных пожара — в Армизонском и Тюменском районах. На данный момент они полностью ликвидированы.
Напомним, ранее ландшафтные пожары были зарегистрированы в мае этого года. Один из самых крупных произошел рядом с деревней Криводаново. Тогда из опасной зоны были эвакуированы более 200 человек. В тушении огня были задействованы десятки единиц техники и сотни пожарных.