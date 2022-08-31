В Ишимском районе бушует ландшафтный пожар

Напомним, ранее ландшафтные пожары были зарегистрированы в мае этого года. Один из самых крупных произошел рядом с деревней Криводаново. Тогда из опасной зоны были эвакуированы более 200 человек. В тушении огня были задействованы десятки единиц техники и сотни пожарных.