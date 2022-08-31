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В Ишимском районе бушует ландшафтный пожар

31 августа 05:51
Фото: «НашГород»
На территории Тюменской области бушует ландшафтный пожар. Возгорания, согласно сервису «Карта пожаров», зафиксированы в Ишимском районе. Там действует восемь термоточек. По данным МЧС по Тюменской области в Ишимском районе огнем охвачена территория площадью 18 тысяч квадратных метров.

Борьба с огнем продолжается со вчерашнего дня.

По данным департамента лесного комплекса, за минувшие сутки в Тюменской области было зарегистрировано два новых лесных пожара — в Армизонском и Тюменском районах. На данный момент они полностью ликвидированы.

Напомним, ранее ландшафтные пожары были зарегистрированы в мае этого года. Один из самых крупных произошел рядом с деревней Криводаново. Тогда из опасной зоны были эвакуированы более 200 человек. В тушении огня были задействованы десятки единиц техники и сотни пожарных.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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