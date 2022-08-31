Тюменские власти ждут троекратный рост турпотока к 2030 году

По его словам, за последние пять лет, несмотря на два года ковидных огранический, поток туристов в год увеличился с полутора миллиона человек до трех миллионов. В минувшем году Тюменскую область посетили более 3,6 миллионов человек. Налоговые поступления в региональную казну выросли в три раза.