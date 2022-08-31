nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские власти ждут троекратный рост турпотока к 2030 году

31 августа 07:37
Фото: 1Mi
Власти Тюменской области намерены нарастить туристический поток в региона до восьми-девяти миллионов человек в год к 2030 году. Об этом заявил в своем тг-канале заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

По его словам, за последние пять лет, несмотря на два года ковидных огранический, поток туристов в год увеличился с полутора миллиона человек до трех миллионов. В минувшем году Тюменскую область посетили более 3,6 миллионов человек. Налоговые поступления в региональную казну выросли в три раза.

Отметим, у 7% туристов наибольшей популярность пользуются в Тюменской области термальные источники, Тобольск и Тюмень. Также гости региона с удовольствием отдыхают в местных здравницах.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский регион вошел в десятку самых доступных курортов России наряду с Сочи, Кисловодском, Евпаторией. В рейтинге доступности областная столица расположилась на восьмом месте.

#Новости#Валентина Бурнашева#Экономика
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25