Тюменские школьники получают подарки ко Дню знаний от депутатов городской Думы

Наборы предназначены не только для первоклассников, но и для ребят среднего и старшего звена. Рюкзаки оснащены светоотражающими элементами и удобной жесткой спинкой. В каждом из них — все необходимое для школьных будней: тетради, пеналы, дневники, наборы для творчества и многое другое.
Заместитель председателя городской Думы Дмитрий Осипов побывал в гостях у Ани, Игоря и Артема Коробко. В этом году ребята идут во 2, 5 и 8 класс соответственно. Обеспечить всех школьной формой, рюкзаками, канцелярией — непростая задача, признается мама Ирина. Старший сын Кирилл учится в колледже, и ему к 1 сентября тоже нужны письменные принадлежности и тетради.
— Покупок, конечно, много, и это очень сказывается на бюджете. Большое спасибо вам за такую своевременную и нужную помощь! — поблагодарила Ирина Коробко.
«Мы понимаем, что большая семья — это не только радость, но и хлопоты. Ежедневно родителям приходится решать много больших и маленьких задач. Чтобы поддержать земляков, традиционно накануне нового учебного года депутаты-волонтеры, сотрудники организаций и предприятий, предприниматели, общественники, неравнодушные горожане подключаются к акции „Собери ребенка в школу“. В ее рамках несколько сотен тысяч тюменцев получают адресную помощь в виде школьных принадлежностей и наборов для детского творчества. Спасибо всем, кто находит возможность участвовать в акции и делает это от всего сердца», отметил Дмитрий Осипов.
Свой новенький рюкзак и его наполнение высоко оценил четвероклассник Карим Сайвалиев. Подарок ему вручил депутат Андрей Голоус. Мальчик рассказал, что любит рисовать и особенно ему понравились карандаши. В школу он ходит с удовольствием, ведь на уроках всегда рассказывают то, чего раньше не знал.
«Всегда приятно видеть, как ребятишки радуются подаркам. Не все семьи могут позволить себе приобрести именно те принадлежности, которые нравятся детям. Уверен, что придя в школу с таким рюкзаком, Карим и другие ребята будут чувствовать себя уверенно», сказал Андрей Вячеславович.
— Сейчас сын полностью готов к школе — я спокойна. Мальчишки есть мальчишки, карандаши у нас быстро ломаются, тетради рвутся, поэтому такое подспорье перед новым учебным годом для нас очень необходимо. Спасибо вам! — обратилась к народному избраннику мама Карима Юлия Сайвалиева.
В семье Ахмедзяновых подрастают пятеро ребятишек, из них трое — школьники. Четвероклассница Ангелина и второклассник Амир получили школьные рюкзаки от депутата Антона Терехина. Вместе с ними он осмотрел наполнение ранцев и убедился: ребятам все понравилось.
«Для нас счастье видеть довольных ребят, которые отдохнули на каникулах. Красивые рюкзаки, яркие дневники, тетради — все это поможет им настроиться на новый, продуктивный учебный год.Желаю всем детям нашего города успехов в учебе, высоких отметок, а учителям и родителям — терпения»,прокомментировал Антон Терехин.