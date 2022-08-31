Тюменские школьники получают подарки ко Дню знаний от депутатов городской Думы

«Мы понимаем, что большая семья — это не только радость, но и хлопоты. Ежедневно родителям приходится решать много больших и маленьких задач. Чтобы поддержать земляков, традиционно накануне нового учебного года депутаты-волонтеры, сотрудники организаций и предприятий, предприниматели, общественники, неравнодушные горожане подключаются к акции „Собери ребенка в школу“. В ее рамках несколько сотен тысяч тюменцев получают адресную помощь в виде школьных принадлежностей и наборов для детского творчества. Спасибо всем, кто находит возможность участвовать в акции и делает это от всего сердца», отметил Дмитрий Осипов.