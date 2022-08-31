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Тюменец решил продезинфицировать погреб и чуть не погиб

31 августа 08:25
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Житель Ишима решил обработать погреб с помощью дымовой шашки и чуть не погиб. 80-летний пенсионер, как выяснилось позже, получил отравление парами серной кислоты. К счастью, он вовремя обратился в больницу — медики оперативно оказали помощь. На данный момент с ним все в порядке.

Специалисты отмечают, что серная шашка часто используется владельцами погребов в качестве средства дезинфекции. Сернистый компонент помогает уничтожить опасные бактерии. Однако проводить дезинфекцию нужно соблюдая все меры безопасности, поскольку при горении шашка выделяет в окружающую среду сернистый ангидрид. Во влажном воздухе он преобразуется в серную кислоту.

Поэтому в помещении с дымом находиться нельзя. Более того, после процедуры дезинфекции должно пройти два дня — запах дыма должен полностью выветриться.

По словам медиков, с начала этого года в Ишимском районе зафиксировано восемь случаев отравлений веществом с действием. В минувшем году такой случай был всего один.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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