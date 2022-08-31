Тюменец решил продезинфицировать погреб и чуть не погиб

Специалисты отмечают, что серная шашка часто используется владельцами погребов в качестве средства дезинфекции. Сернистый компонент помогает уничтожить опасные бактерии. Однако проводить дезинфекцию нужно соблюдая все меры безопасности, поскольку при горении шашка выделяет в окружающую среду сернистый ангидрид. Во влажном воздухе он преобразуется в серную кислоту.
Поэтому в помещении с дымом находиться нельзя. Более того, после процедуры дезинфекции должно пройти два дня — запах дыма должен полностью выветриться.
По словам медиков, с начала этого года в Ишимском районе зафиксировано восемь случаев отравлений веществом с действием. В минувшем году такой случай был всего один.