Тюменец разорвал свое уголовное дело, чтобы остаться в СИЗО

Выяснилось, что осенью прошлого года Николай Мирошников был привлечен к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровья человеку. Мужчина понимал, что не сможет избежать ответственности и решил продлить свое нахождение в СИЗО.
На ознакомлении с материалами дела обвиняемый схватил том уголовного дела и разорвал листы с заключениями экспертов, протоколов допросов, запрос мировому судье и некоторые другие документы.
Следователю пришлось восстанавливать данные документы, что привело к затягиванию срока следствия.
В качестве наказания Николаю назначили наказание в виде 264 часов обязательных работ.
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