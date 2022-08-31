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Тюменец разорвал свое уголовное дело, чтобы остаться в СИЗО

31 августа 08:01
Фото: 1Mi
В Тюмени наказали мужчину, который пытался затянуть следствие по своему уголовному делу. Николай Мирошников во время следственного эксперимента испортил некоторые документы, доказывающие его вину. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
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Тюмень

Выяснилось, что осенью прошлого года Николай Мирошников был привлечен к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровья человеку. Мужчина понимал, что не сможет избежать ответственности и решил продлить свое нахождение в СИЗО.

На ознакомлении с материалами дела обвиняемый схватил том уголовного дела и разорвал листы с заключениями экспертов, протоколов допросов, запрос мировому судье и некоторые другие документы.

Следователю пришлось восстанавливать данные документы, что привело к затягиванию срока следствия.

В качестве наказания Николаю назначили наказание в виде 264 часов обязательных работ.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области 1,5 месяца ищут пропавшего пенсионера. К поискам подключился СК.

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