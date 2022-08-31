Тюменец 6 лет не сможет управлять машиной из-за пьяной езды

Подсудимый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В этот раз его осудили по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость».
Выяснилось, что летом прошлого года молодой человек сел за руль в состоянии опьянения. Причем сделав это дважды.
Уголовное дело было рассмотрено. Он лишен свободы на 1 год 9 месяцев в колонии-поселения. Кроме того, 6 лет лишен права управлять автомобилем.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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