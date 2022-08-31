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Тюменец 6 лет не сможет управлять машиной из-за пьяной езды

31 августа 08:18
Фото: 1Mi
В Увате водителя отправили в колонию-поселения за пьяную езду. Он будет отбывать наказание 1 год 9 месяцев. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
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Тюмень

Подсудимый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В этот раз его осудили по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость».

Выяснилось, что летом прошлого года молодой человек сел за руль в состоянии опьянения. Причем сделав это дважды.

Уголовное дело было рассмотрено. Он лишен свободы на 1 год 9 месяцев в колонии-поселения. Кроме того, 6 лет лишен права управлять автомобилем.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тобольске сбили 14-ленюю велосипедистку.

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