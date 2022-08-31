Туристический поток в Тюменскую область может вырасти до 9 млн человек в год

По его словам, за последние пять лет, несмотря на два года ковидных ограничений, поток туристов в год увеличился с полутора миллиона человек до трех миллионов. В минувшем году Тюменскую область посетили свыше 3,6 миллионов человек. Налоговые поступления от туристического бизнеса в региональную казну выросли в три раза.
Отметим, у 7% туристов наибольшей популярность пользуются в Тюменской области термальные источники, Тобольск и Тюмень. Также гости региона с удовольствием отдыхают в местных здравницах.
К слову, туризм — одно из перспективных направлений для Тюменской области. Этому способствуют рекламные компании, участие в международных выставках, чартерные программы, подписание соглашений с транспортными компаниями и туристическими агентствами, а также с другими регионами. Есть много возможностей для развития внутриобластного туризма. Отрасль также стала драйвером развития малого и среднего бизнеса в области.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский регион вошел в десятку самых доступных курортов России наряду с Сочи, Кисловодском, Евпаторией. В рейтинге доступности областная столица расположилась на восьмом месте.