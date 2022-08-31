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Скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев

31 августа 04:00
Фото: Википедия
В Москве в Центральной клинической больнице после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачев. Ему было 92 года. Похоронят первого и единственного президента СССР на Новодевичьем кладбище, рядом с его супругой Раисой Горбачевой, пишет ТАСС.

Сообщается, что у Михаила Сергеевича было серьезное заболевание почек. В последнее время он находился под наблюдением врачей и периодически проходил процедуру гемодиализа.

Михаил Горбачев — советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. С с 1985 по 1991 годы он являлся генсеком ЦК КПСС, с 1988 по 1989 годы работал в должности председателем президиума Верховного Совета СССР, с 1989 по 1990 годы — первого председателя Верховного Совета СССР.

Президентом СССР Михаил Горбачев проработал с с 1990 по 1991 год.

Михаил Горбачев был отмечен порядка 300 государственными и общественными наградами, знаками отличия, почетными грамотами и дипломами.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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