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Школы Тюмени переполнены. Учебные заведения ставят «рекорды» по набору учащихся

31 августа 11:26
Фото: 1Mi
Традиционно ближе к 1 сентября тюменские школы ставят «рекорды» по набору учащихся первых классов и общему числу обучающихся детей. Это связанно с недостатком учебных заведений в новых районах и количеством корпусов.

«У нас в классе в 65 школе 38 человек. Приезжих из средней Азии половина»сообщает подписчик телеграм-канала «Тюмень №1» Стас О.

Тюменцы сообщают о рекордном наборе школьников в МОУ №92 (здесь сформированы «десятки» первых классов). В этой школе 3 корпуса, из-за большого числа заявок в учебном заведении сообщили о задержке с выдачей учебников детям. Их распределят между классами в течение 2 недель.

Стоит отметить, что около некоторых новых ЖК школы переполнены (например в «Тюменской слободе»). В этих районах селится много молодых семей.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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