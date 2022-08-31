Школы Тюмени переполнены. Учебные заведения ставят «рекорды» по набору учащихся

«У нас в классе в 65 школе 38 человек. Приезжих из средней Азии половина»сообщает подписчик телеграм-канала «Тюмень №1» Стас О.
Тюменцы сообщают о рекордном наборе школьников в МОУ №92 (здесь сформированы «десятки» первых классов). В этой школе 3 корпуса, из-за большого числа заявок в учебном заведении сообщили о задержке с выдачей учебников детям. Их распределят между классами в течение 2 недель.
Стоит отметить, что около некоторых новых ЖК школы переполнены (например в «Тюменской слободе»). В этих районах селится много молодых семей.