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Школьники и студенты большой Тюменской области «построят» кампус в Minecraft

31 августа 10:56
Фото: Тюменский кампус
Студентов вузов и ссузов, а также учащихся 1–11 классов школ Тюменской области, Югры и Ямала приглашают принять участие в конкурсе в популярной компьютерной игре Minecraft и выиграть ценные призы.

Конкурсантам предстоит попробовать себя в роли архитекторов-проектировщиков и создать проект будущего Межвузовского кампуса в Minecraft. Получившиеся постройки нужно отправить в сообщения официального сообщества тюменского кампуса https://vk.com/tyumen_campus с указанием ФИО до 7 сентября включительно.

На конкурс от участника принимается не более одной работы.

Победителей определят подписчики группы «Тюменскийкампус.рф» с помощью зрительского голосования. Поставить лайки понравившимся работам можно будет под фотографиями в альбоме конкурса, подсчет очков состоится через трое суток после начала голосования.

Авторы работ, набравших наибольшее количество лайков, получат ценные призы и памятные подарки от организаторов: за 1 место – брендированные беспроводные наушники JBL, за 2 место – сертификат в книжный магазин «Читай-город», за 3 место – мерч тюменского кампуса (мешок для сменки и спортивную бутылку для воды).

Попробовать свои силы могут все желающие школьники 1–11 классов и учащиеся высших учебных заведений. Участие в конкурсе бесплатное. Ознакомиться с правилами конкурса подробнее можно по ссылке: https://vk.com/wall-214385445_353

#Новости#Юлия Николаева#Общество
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