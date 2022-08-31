Школьники и студенты большой Тюменской области «построят» кампус в Minecraft

Конкурсантам предстоит попробовать себя в роли архитекторов-проектировщиков и создать проект будущего Межвузовского кампуса в Minecraft. Получившиеся постройки нужно отправить в сообщения официального сообщества тюменского кампуса https://vk.com/tyumen_campus с указанием ФИО до 7 сентября включительно.
На конкурс от участника принимается не более одной работы.
Победителей определят подписчики группы «Тюменскийкампус.рф» с помощью зрительского голосования. Поставить лайки понравившимся работам можно будет под фотографиями в альбоме конкурса, подсчет очков состоится через трое суток после начала голосования.
Авторы работ, набравших наибольшее количество лайков, получат ценные призы и памятные подарки от организаторов: за 1 место – брендированные беспроводные наушники JBL, за 2 место – сертификат в книжный магазин «Читай-город», за 3 место – мерч тюменского кампуса (мешок для сменки и спортивную бутылку для воды).
Попробовать свои силы могут все желающие школьники 1–11 классов и учащиеся высших учебных заведений. Участие в конкурсе бесплатное. Ознакомиться с правилами конкурса подробнее можно по ссылке: https://vk.com/wall-214385445_353