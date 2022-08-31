Школьники и студенты большой Тюменской области «построят» кампус в Minecraft

Авторы работ, набравших наибольшее количество лайков, получат ценные призы и памятные подарки от организаторов: за 1 место – брендированные беспроводные наушники JBL, за 2 место – сертификат в книжный магазин «Читай-город», за 3 место – мерч тюменского кампуса (мешок для сменки и спортивную бутылку для воды).