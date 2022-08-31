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С полей Тюменской области уже собрано 25 процентов урожая

31 августа 12:43
Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области
Урожай зерновых и зернобобовых культур убран в Тюменской области с более чем 25 процентов площадей. Такие данные озвучил на очередном заседании президиума регионального правительства заместитель губернатора Владимир Чейметов.

По словам замгубернатора региона, валовой сбор зерновых и зернобобовых превысил 508 тысяч тонн, урожайность – 28,2 центнера с гектара, что больше, чем в прошлом году почти в два раза.

Кроме того, тюменские аграрии собрали уже свыше 22 тысяч тонн картофеля. Урожайность этой культуры составила 299 центнеров с гектара – значительно больше, чем в прошлом году. Продолжается уборка овощей открытого грунта.

Еще одна важная осенняя задача аграриев – заготовка кормов для сельхозживотных. Уже запасено более 104 тысяч тонн сена и 590 тысяч тонн сенажа. Это более 90 процентов от потребности.

Губернатор Тюменской области Александр Моор пожелал сельским труженикам успехов в уборочной страде.

«Специалисты говорят, что не бывает двух одинаковых уборочных кампаний. Главная особенность нынешней – хорошая погода. Она позволяет держать высокие темпы уборки и рассчитывать на достойный урожай», подчеркнул Моор.

Напомним, что агропромышленный комплекс Тюменской области много лет подряд не только закрывает собственную потребность по производству сельскохозяйственной продукции, но и занимает лидирующие позиции по ее изготовлению на территории Уральского федерального округа.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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