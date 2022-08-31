«Россети» увеличили до 10,2 млрд рублей объем средств на ремонтную кампанию в УрФО

О завершении подготовки к осенне-зимнему периоду в Салехарде на заседании федерального штаба с заместителем Министра энергетики России Евгением Грабчаком рассказал Первый заместитель Генерального директора — Главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров.
Объем финансирования ремонтной программы составил 10,2 млрд рублей, эта сумма на 700 млн рублей больше, чем в прошлом году. В числе ключевых мероприятий — ремонт около 4 800 км линий электропередачи 35 кВ и выше и 3 688 единиц подстанционного оборудования. Также будет расчищено от растительности 20 919 гектаров просек ЛЭП.
«На долю Урала приходится почти 20% общего отпуска электроэнергии по Группе „Россети“. Это один из важнейших промышленных регионов России, но также он характеризуется очень сложными погодными условиями, которые учитываются при подготовке электросетей к зиме. Работа идет без нарушений сроков. Аварийный запас оборудования и материалов укомплектован на 100%. Обеспечена готовность ремонтно-восстановительных бригад и резервных источников электроснабжения»,отметил Андрей Майоров.
По словам Главного инженера, до начала зимы энергетики завершат все плановые работы. Он отметил, что продолжается реализация инвестиционной программы, в том числе энергокомпания активно продолжает повышать надежность энергоснабжения. Например, в этом году проведена реконструкция двух центров питания 110 кВ в ХМАО — Югре, задействованных в электроснабжении добывающих предприятий и трубопроводов. Также в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду «Россети Тюмень» выполнили капремонт свыше 1400 км линий электропередачи и 135 трансформаторных подстанций в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Объем денежных средств, который направят энергетики на финансирование ремонтной кампании в Тюменском макрорегионе, составит 3,8 млрд рублей.
Группа «Россети» представлена на территории всех шести субъектов УрФО компаниями «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Урал» и «Россети Тюмень». Под управлением находятся 35 500 подстанций и распределительных пунктов общей мощностью 124,2 ГВА, а также порядка 182 700 км линий электропередачи.