«Россети» увеличили до 10,2 млрд рублей объем средств на ремонтную кампанию в УрФО

По словам Главного инженера, до начала зимы энергетики завершат все плановые работы. Он отметил, что продолжается реализация инвестиционной программы, в том числе энергокомпания активно продолжает повышать надежность энергоснабжения. Например, в этом году проведена реконструкция двух центров питания 110 кВ в ХМАО — Югре, задействованных в электроснабжении добывающих предприятий и трубопроводов. Также в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду «Россети Тюмень» выполнили капремонт свыше 1400 км линий электропередачи и 135 трансформаторных подстанций в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Объем денежных средств, который направят энергетики на финансирование ремонтной кампании в Тюменском макрорегионе, составит 3,8 млрд рублей.