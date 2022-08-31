Ректор НИТУ МИСИС Черникова обратила внимание на тренды приемной кампании 2022 года

В качестве третьего тренда выделяется растущий запрос на персонификацию образования. Сегодня молодежь желает принимать участие в знаковых, масштабных проектах, менять мир в лучшую сторону. С одной стороны, это вызов для университета, но у вуза есть все инструменты, чтобы ответить на него. Талантливые и увлеченные педагоги, современные лаборатории, а также масса возможностей для исследовательской деятельности. При этом университет наладил системное взаимодействие с академическими и бизнес-партнерами. Университет МИСИС готов создавать совместные междисциплинарные научно-образовательные проекты, которые раскроют личностный потенциал каждого студента.