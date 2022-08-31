Ректор НИТУ МИСИС Черникова обратила внимание на тренды приемной кампании 2022 года

На некоторые направления подготовки в университете претендуют до 56 человек на место. В этом году в число наиболее популярных среди абитуриентов направлений подготовки уже традиционно вошли IT, материаловедение, нанотехнологии, пишет inkazan.ru.
Средний балл ЕГЭ первокурсников университета “МИСИС” стабильно растет. Так, в 2012 году он составил 67,3 балла, однако по результатам приемной кампании этого года - 89.
В этом году многие абитуриенты имеют аттестаты с отличием и индивидуальные достижения. Более того, число победителей олимпиад выросло на 6% по сравнению с 2021 годом и составило 22% от общей численности поступивших. Среди них много победителей и призеров сразу нескольких олимпиад, в том числе Всероссийской олимпиады школьников, олимпиад Национальной технологической инициативы, «МИСИС зажигает звезды», акселератора SberZ.
Второй тренд - усиливающаяся роль ранней профессиональной навигации. В 2012 году университетом была разработана комплексная программа профессиональной навигации, которая постоянно модернизируется и дополняется новыми проектами. С каждым годом возрастает число школьников, принимающих в ней осознанное участие, выбирающих направление подготовки. В результате в этом году более чем в 3 раза увеличился процент выпускников совместных образовательных программ НИТУ “МИСИС” и всероссийских детских центров “Сириус”, “Артек”, “Орленок” и др., подавших документы вуз.
В качестве третьего тренда выделяется растущий запрос на персонификацию образования. Сегодня молодежь желает принимать участие в знаковых, масштабных проектах, менять мир в лучшую сторону. С одной стороны, это вызов для университета, но у вуза есть все инструменты, чтобы ответить на него. Талантливые и увлеченные педагоги, современные лаборатории, а также масса возможностей для исследовательской деятельности. При этом университет наладил системное взаимодействие с академическими и бизнес-партнерами. Университет МИСИС готов создавать совместные междисциплинарные научно-образовательные проекты, которые раскроют личностный потенциал каждого студента.
В результате активной и целенаправленной работы со школьниками, а также системного сотрудничества с бизнес-партнерами 100% бюджетных мест были заполнены в ходе первой и единственной волны приема.