ОК запустили монетизацию для групп с видеоконтентом

Присоединиться к программе могут группы с более 1000 участников, которые публикуют видео длиннее 1 минуты, имеют хотя бы один ролик с 10 000 просмотров, и общее количество просмотров видео за последний месяц — не менее 10 000. Также видеоконтент должен соответствовать общим правилам программы монетизации в ОК, быть загружен через нативный видеоплеер соцсети и не нарушать авторские права.