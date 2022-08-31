Накануне 1 сентября центр Тюмени сковали километровые пробки

Также пробка образовалась на участках улиц Профсоюзной — от Циолковского до Ленина, Орджоникидзе — от Ленина до Герцена, Советской — от 8 Марта до Челюскинцев.
На улице Челюскинцев движение затруднено от улицы Советской до улицы Урицкого. В пробке от Республики до Смоленской стоят и автомобилисты, едущие по улице Первомайской.
Вероятнее всего, километровые пробки на тюменских дорогах обусловлены активной подготовкой горожан к 1 сентября. В областной столице уже традиционно в канун праздников на автодорогах наблюдаются заторы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе была полностью открыта после ремонта автодорога на Червишевской развязке. Ранее, из-за перекрытой полосы движения, там регистрировались серьезные пробки.