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Накануне 1 сентября центр Тюмени сковали километровые пробки

31 августа 07:08
Фото: 2gis.ru
Тюменский центр сковали километровые пробки. Согласно сервису 2 ГИС, в областной столице зафиксированы 4-балльные заторы на дорогах. Движение затруднено на участке улицы Холодильной — от Механической до 50 лет ВЛКСМ.
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Тюмень

Также пробка образовалась на участках улиц Профсоюзной — от Циолковского до Ленина, Орджоникидзе — от Ленина до Герцена, Советской — от 8 Марта до Челюскинцев.

На улице Челюскинцев движение затруднено от улицы Советской до улицы Урицкого. В пробке от Республики до Смоленской стоят и автомобилисты, едущие по улице Первомайской.

Вероятнее всего, километровые пробки на тюменских дорогах обусловлены активной подготовкой горожан к 1 сентября. В областной столице уже традиционно в канун праздников на автодорогах наблюдаются заторы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе была полностью открыта после ремонта автодорога на Червишевской развязке. Ранее, из-за перекрытой полосы движения, там регистрировались серьезные пробки.

#Новости#Тюмень#Дорожные пробки#Валентина Бурнашева#Общество
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