Личный опыт: как тюменка посчитала свой мусор и удивилась

Накануне аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала свежую статистику, основанную на данных Росстата. По ней тюменцы стали производить меньше мусора. Если за 2020 год на среднестатического жителя нашего города приходилось 327 килограммов отходов, то уже в 2021 году этот показатель уменьшился до 316 кг на человека. Итого чуть меньше кило в день.
Сотрудница портала nashgorod.ru решила проверить, насколько точны эти сведения, проанализировав свою мусорную корзину в течение недели. В этом материале она рассказала о неожиданных открытиях, а также о том, чему ее научил проведенный эксперимент.
«Когда в ленте новостей мелькают фотографии морских котиков, запутавшихся в пластике или мусорные кучи размером с многоэтажку, очень сложно поверить в то, что ты тоже причастен к этой экологической катастрофе. Однако, статистика — вещь упрямая. Судя по ней, наша семья из 5 человек, производит более 4 кг отходов ежедневно. А за год „набегает“ уже более полутора тонн. Поэтому я решила присмотреться внимательнее к тому, что отправляется в мое мусорное ведро, а заодно сравнить официальные цифры с фактическими», объясняет Юлия.
«В моем доме для отходов отведено стандартное 10-литровое мусорное ведро. На протяжении 7 дней все, предназначенное на выброс, фиксировалось, взвешивалось и сортировалось по группам. Да, пришлось заморочиться, однако, подвесные весы-безмен существенно облегчили задачу. За неделю мы прогулялись до контейнерной площадки 12 раз. Вес выбрасываемых мешков варьировался от 1,5 до 5 кг. Общая масса отходов составила около 30 кг. То есть на каждого из 5 членов семьи получилось чуть менее килограмма ежедневно. Из этого можно сделать вывод, что моя личная статистика совпала с официальной почти на 100%», рассказывает тюменка.
Помимо этого, полученный опыт наглядно показал, какие отходы составили большую часть мусорной корзины. Мы попросили прокомментировать каждую позицию из этого рейтинга специалистов ООО «ТЭО» — регионального оператора по обращению с ТКО в Тюменской регионе.
1. Средства гигиены
«Главным открытием стал факт, что около 50% от общего объема отходов занимали детские одноразовые подгузники и очищающие салфетки. За неделю на двоих малышей в общей сложности пришлось около 50 штук впитывающих трусов. Несложно посчитать, что за год такими темпами на мусорку отправится более 2500 подгузников. Цифра действительно шокирует, ведь специалисты говорят о том, что эти позиции не подлежат переработке, разлагаясь в естественной среде столетиями. Только представьте, они „переживут“ моих внуков и правнуков!»,отмечает Юлия.
Комментарий специалистов ООО «ТЭО»: «Действительно, в контейнеры отправляется большой объем средств гигиены. И это не только подгузники, но и салфетки, ватные диски, одноразовые пеленки и т. д. Как правило, на их создание уходит множество ресурсов, тогда как срок использования ограничен несколькими часами, а то минутами. При этом они непригодны для дальнейшей переработки в России и отправляются на полигоны. Поэтому, если человек принял решение сократить количество отходов, стоит рассмотреть возможность использования многоразовых товаров».
2. Пищевые отходы
«Время эксперимента совпало с периодом активного созревания овощей и фруктов. В итоге „почетное“ второе место досталось пищевым отходам. Арбузные и дынные корки, луковая шелуха, обрезки кабачков, косточки от абрикосов и вишни — все это почти ежедневно уходило в мусорку. В эту же категорию вошли косточки из супа и каша, пару дней скучавшая на полке холодильника. Получилось около 30% от общего объема», перечисляет Юлия.
Комментарий специалистов ООО «ТЭО»: «По нашей статистике органические отходы в общем потоке мусора могут достигать 40%. Сами по себе остатки продуктов питания при разложении не оказывают серьезного отрицательного воздействия на экологическую среду, но в процессе разложения они источают неприятные запахи. Лучшее решение для утилизации таких отходов — это строительство участков компостирования с дальнейшим получением из этих отходов технического грунта».
3. Пластик
«Эта группа получилась самая разномастная. Старые игрушки, бутылки из-под молока и воды, банки от йогурта, полиэтиленовая пленка — все это составило около 15% отходов. Часть из них может быть переработана вторично, другая — нет. Разобраться в деталях оказалось не так уж и просто. Изначально мне казалось, что пластика окажется мало. Но на практике каждый поход за продуктами неизбежно добавлял несколько ПЭТ и ПВХ единиц в мусорку», объясняет Юлия.
Комментарий специалистов ООО «ТЭО»: «Пластиковая группа отходов является востребованным сырьем на вторичном рынке. Но в работе с ними есть сложности: их трудно собрать отдельно по видам. Кроме того, они нередко бывают загрязнены органикой. Если вы уверены в том, что пластиковую тару можно переработать, постарайтесь освободить ее от остатков пищи. Для того, чтобы разобраться, подойдет ли пластиковое изделие для ресайклинга, обратите внимание на нанесенную цифровую маркировку. Например, изображенная цифра „5“ говорит о том, что пластик может обрести вторую жизнь».
«Недельные наблюдения позволили сделать ряд важных выводов. Во-первых, я отказалась от ряда одноразовых вещей, используемых членами семьи. Во-вторых, было решено приобрести диспоузер — электрический прибор, измельчающий пищу и позволяющий в дальнейшем спускать остатки еды в канализацию. Но самое главное — я впервые задумалась о том, какой экологический след оставляет каждый из нас. Ведь большое видится исключительно на расстоянии», резюмирует горожанка.