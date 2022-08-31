Личный опыт: как тюменка посчитала свой мусор и удивилась

«Когда в ленте новостей мелькают фотографии морских котиков, запутавшихся в пластике или мусорные кучи размером с многоэтажку, очень сложно поверить в то, что ты тоже причастен к этой экологической катастрофе. Однако, статистика — вещь упрямая. Судя по ней, наша семья из 5 человек, производит более 4 кг отходов ежедневно. А за год „набегает“ уже более полутора тонн. Поэтому я решила присмотреться внимательнее к тому, что отправляется в мое мусорное ведро, а заодно сравнить официальные цифры с фактическими», объясняет Юлия.