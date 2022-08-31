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Краевой драматический театр молодежи во Владивостоке вновь приступит к работе

31 августа 09:20
Читка пьесы «Вадик поет свою музыку» ознаменует открытие нового сезона в Приморском краевом драматическом театре молодежи во Владивостоке 9 сентября. Он начнет работу после того, как там закончится капитальный ремонт, предусмотренный нацпроектом «Культура».

Как сообщает vostokmedia.com, театр оказался среди участников федерального проекта, который предполагает сохранение объектов культурного наследия, поскольку краевой молодежный драмтеатр является преемником одного из первых театров региона. Его предшественник - Приморский краевой театр юного зрителя имени Ленинского комсомола - появился в 1950 году.

По данным, озвученным руководителем театра Игорем Селезневым, из федерального бюджета было выделено на ремонт театра 47 миллионов рублей. На эти средства удалось капитально отремонтировать кровлю и частично фасад театра. В здании смонтировали новую сцену, заменили верхнюю и нижнюю механику и полетное устройство, устаревшее световое и звуковое оборудование.

Ремонтировать театр начали в апреле, а закончили в августе. Более трех миллионов рублей составили средства регионального бюджета, направленные на благоустройство внутреннего двора театра. Там оборудовали ливневую канализацию и уложили асфальт.

По информации, озвученной министром культуры и архивного дела Приморского края Еленой Бронниковой, в этом году для реализации задач, определенных национальным проектом «Культура», в регионе на строительство, реконструкцию, ремонт и оснащение учреждений культуры запланировано 590 миллионов рублей. Из них 45 процентов выделено из федерального бюджета и 55 – из краевого.

По словам руководителя компании-подрядчика Ольги Староверовой, наибольшие сложности были связаны с доставкой оборудования, так как время ремонта совпало с наложенными санкциями. Но все удалось сделать качественно и в сроки, которые оговорены в контракте.

Доступность культурных мероприятий названа среди приоритетов нацпроекта «Культура», который реализуется в РФ с 2019 года. Его инициатива принадлежит Владимиру Путину.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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