Краевой драматический театр молодежи во Владивостоке вновь приступит к работе

Как сообщает vostokmedia.com, театр оказался среди участников федерального проекта, который предполагает сохранение объектов культурного наследия, поскольку краевой молодежный драмтеатр является преемником одного из первых театров региона. Его предшественник - Приморский краевой театр юного зрителя имени Ленинского комсомола - появился в 1950 году.
По данным, озвученным руководителем театра Игорем Селезневым, из федерального бюджета было выделено на ремонт театра 47 миллионов рублей. На эти средства удалось капитально отремонтировать кровлю и частично фасад театра. В здании смонтировали новую сцену, заменили верхнюю и нижнюю механику и полетное устройство, устаревшее световое и звуковое оборудование.
Ремонтировать театр начали в апреле, а закончили в августе. Более трех миллионов рублей составили средства регионального бюджета, направленные на благоустройство внутреннего двора театра. Там оборудовали ливневую канализацию и уложили асфальт.
По информации, озвученной министром культуры и архивного дела Приморского края Еленой Бронниковой, в этом году для реализации задач, определенных национальным проектом «Культура», в регионе на строительство, реконструкцию, ремонт и оснащение учреждений культуры запланировано 590 миллионов рублей. Из них 45 процентов выделено из федерального бюджета и 55 – из краевого.
По словам руководителя компании-подрядчика Ольги Староверовой, наибольшие сложности были связаны с доставкой оборудования, так как время ремонта совпало с наложенными санкциями. Но все удалось сделать качественно и в сроки, которые оговорены в контракте.
Доступность культурных мероприятий названа среди приоритетов нацпроекта «Культура», который реализуется в РФ с 2019 года. Его инициатива принадлежит Владимиру Путину.