Краевой драматический театр молодежи во Владивостоке вновь приступит к работе

По информации, озвученной министром культуры и архивного дела Приморского края Еленой Бронниковой, в этом году для реализации задач, определенных национальным проектом «Культура», в регионе на строительство, реконструкцию, ремонт и оснащение учреждений культуры запланировано 590 миллионов рублей. Из них 45 процентов выделено из федерального бюджета и 55 – из краевого.